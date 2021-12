Atacaron a un colectivero en Lomas de Zamora y paran las líneas 540 y 533

Un colectivero de la línea 540 de Lomas de Zamora fue brutalmente agredido anoche con múltiples heridas cortantes por parte de un pasajero que no quiso utilizar el barbijo, lo que provocó la solidaridad de otros compañeros de esa línea y la 533, que dispusieron un paro y se concentran en Puente La Noria, lo que está provocando dificultades de tránsito en la zona.

Además, también hubo una agresión a un chofer en Moreno, que también sufrió cortes en diversas partes del cuerpo y llevó a los choferes a realizar un paro sorpresivo que afecta al menos a 8 líneas de colectivos de esa zona. Ambos trabajadores están fuera de peligro.

El chofer de la 540 fue atacado por un pasajero que aparentemente estaba en estado de ebriedad y se negaba a utilizar el barbijio dentro de la unidad. Luego de un intercambio de palabras, la situación terminó con ataques del pasajero con una botella rota que le provocó múltiples heridas al trabajador.

El ataque ocurrió en el cruce de las calles Guaminí y Azamor, en Ingeniero Budge, poco antes de la medianoche del miércoles y el colectivero recibió atención médica en la Unidad de Pronta Atención que se ubica cerca de la terminal de Puente La Noria.

.La segunda agresión ocurrió en Moreno, cerca del barrio Río Alegre de la localidad de Merlo. Allí un chofer de la empresa La Perlita recibió cortes en sus brazos por una persona que subió a la unidad con intenciones de robo.

Como consecuencia de los ataques, todas las líneas de esa compañía decidieron iniciar una medida de fuerza en reclamo de mayor seguridad. Son la 288, 311, 312, 329, 422 y 501, todas del oeste del Gran Buenos Aires.

“Estamos preocupados. Estoy desde la una de la mañana con el compañero. Hicimos la denuncia correspondiente en la Comisaría y firmamos un acta acuerdo. Nadie se hace cargo de esto. Ellos van a volver a laburar. En el acta acuerdo le pusimos una cláusula de que si en los recorridos que denunciamos no están los operativos policiales en la madrugada o en la noche, esos muchachos no van a hacer el recorrido. No salen”, indicó Pablo Fernández, dirigente gremial de la UTA, en declaraciones radiales.

En tanto, en Lomas de Zamora se comenzaron a concentrar unidades de líneas locales que se solidarizaron con el chofer atacado y piden más seguridad.