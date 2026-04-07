Manifestantes también cortan Puente La Noria en Lomas de Zamora

Manifestantes reclaman por la baja del programa Volver al Trabajo, una de las protestas es en Lomas de Zamora.

Manifestantes reclaman por la baja del programa Volver al Trabajo, una de las protestas es en Lomas de Zamora.

En el marco de la jornada de protesta convocada por la UTEP, el MST Teresa Vive y el Polo Obrero, entre otras organizaciones, hay un corte en Puente La Noria de Lomas de Zamora. El operativo de seguridad está apostado sobre la mano que conduce a CABA.

Cientos de manifestantes se apostaron esta mañana en inmediaciones al cruce que une CABA y Lomas de Zamora, mientras que un gran operativo de seguridad intenta evitar que lleguen a la General Paz.

Corte en Puente La Noria contra el desguace del programa Volver al Trabajo, con el cual se sostienen entre otras cosas los comedores populares que dan de comer a millones en todo el país https://t.co/beNMEdsPh7 pic.twitter.com/2TapGgjBL0 — Prensa Obrera (@prensaobrera) April 7, 2026

Lo mismo sucede en Avellaneda, con el Puente Pueyrredón, y en otros puntos que permiten el acceso a la Ciudad de Buenos Aires.

El conflicto estalló tras la decisión del Poder Ejecutivo de eliminar, a partir del 9 de abril, el programa Volver al Trabajo (anteriormente Salario Social Complementario). Esta medida implica el cese de un ingreso de $78.000 para casi un millón de personas.