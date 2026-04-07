Manifestantes también cortan Puente La Noria en Lomas de Zamora

En el marco de la jornada de protesta convocada por la UTEP, el MST Teresa Vive y el Polo Obrero, entre otras organizaciones, hay un corte en Puente La Noria de Lomas de Zamora. El operativo de seguridad está apostado sobre la mano que conduce a CABA.
Cientos de manifestantes se apostaron esta mañana en inmediaciones al cruce que une CABA y Lomas de Zamora, mientras que un gran operativo de seguridad intenta evitar que lleguen a la General Paz.
Corte en Puente La Noria contra el desguace del programa Volver al Trabajo, con el cual se sostienen entre otras cosas los comedores populares que dan de comer a millones en todo el país https://t.co/beNMEdsPh7 pic.twitter.com/2TapGgjBL0— Prensa Obrera (@prensaobrera) April 7, 2026
Lo mismo sucede en Avellaneda, con el Puente Pueyrredón, y en otros puntos que permiten el acceso a la Ciudad de Buenos Aires.
El conflicto estalló tras la decisión del Poder Ejecutivo de eliminar, a partir del 9 de abril, el programa Volver al Trabajo (anteriormente Salario Social Complementario). Esta medida implica el cese de un ingreso de $78.000 para casi un millón de personas.