Morales ratificó su posición sobre el Presupuesto, en vísperas del encuentro de JxC

El malestar de la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica por el rechazo al Presupuesto 2022 sigue vigente. Gerardo Morales, flamante titular del partido centenario, ratificó su posición en vísperas del encuentro de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, en el cual se definirá la estructura de conducción.

El gobernador de Jujuy cuestionó este miércoles el rechazo opositor a la ley de presupuesto al indicar que “un Gobierno no se puede quedar sin presupuesto” y aseguró que “tendría que haber habido más diálogo” para lograr la aprobación de la norma.

“Yo comparto la posición de la Coalición Cívica“, dijo Morales al hablar por radio La Red, al hacer alusión al comunicado difundido el sábado pasado por el partido de Elisa Carrió en el cual aseguraron que a Juntos por el Cambio le faltó “aplomo” para “tener una posición más inteligente y responsable” en la sesión en la cual la oposición votó en contra del presupuesto.

“Un Gobierno no se puede quedar sin presupuesto; yo comparto la posición de la Coalición Cívica de ese momento, no puede ser una opción de un país que el Gobierno no tenga presupuesto”, indicó Morales, a pesar de lo cual indicó que el presupuesto, tal como estaba formulado, era “invotable”. “Tendría que haber habido más diálogo en el marco de una situación difícil, donde se está negociando con el Fondo Monetario”, apuntó.

La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio se reunirá el próximo lunes en la sede del PRO en el barrio de San Telmo y buscará consolidar una nueva estructura de conducción que refleje el resultado de los comicios legislativos del pasado 14 de noviembre.

En un encuentro mantenido en las últimas horas entre los presidentes de los cuatro partidos que componen Juntos por el Cambio (UCR, PRO, Coalición Cívica y Peronismo Republicano) se estableció que la Mesa estará formada por los presidentes de los partidos que forman Juntos por el Cambio, las autoridades de los bloques legislativos y los gobernadores.

Con esta lógica, la Mesa estará compuesta a futuro por Patricia Bullrich, Gerardo Morales, Maximiliano Ferraro y Miguel Pichetto, en su condición de titulares de los partidos de Juntos por el Cambio.