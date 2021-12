Baradel sobre la gestión de Vidal: “Tenían como objetivo destruir a los sindicatos”

El titular del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires (Suteba), Roberto Baradel, dijo hoy que “no le sorprenden” las declaraciones que se conocieron de funcionarios de la gestión de María Eugenia Vidal en la Gobernación bonaerense en la que aseguraban “querer terminar con los gremios”, al advertir que en la administración anterior tenían como objetivo “destruir a los sindicatos y a todo aquello que defendiera a las y los trabajadores”.

“No me sorprende para nada de (el ex ministro de Trabajo) Marcelo Villegas y de algunos de los personajes que intervinieron en esa reunión como el senador (Juan Pablo) Allan porque tenían como objetivo destruir a los sindicatos, a todo aquello que defienda a los trabajadores”, dijo a Télam el dirigente gremial docente.

Al referirse a la denuncia que hará hoy la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) contra funcionarios de la exgobernadora Vidal por videos en los que Villegas asegura, en el marco de una reunión con empresarios, tener un plan para terminar con los sindicatos mediante causas judiciales, Baradel indicó que “todo lo que tenía como objetivo defender a los trabajadores, ellos tenían el objetivo de destruirlo”. “Por eso es que Mauricio Macri llamó mafias a los abogados laboralistas y a (Héctor) Recalde, todo lo que defendiera los derechos de los trabadores, ellos tenían como objetivo destruirlo, hay q ir a fondo con esta investigación que es un modo operandi absolutamente ilegal”, dijo el titular de Suteba.

Además, señaló que “hay que investigar el dinero que Vidal destinaba a algunas productoras de televisión que se ocupaban de mentir y deslegitimar a los dirigentes gremiales”. “Con esto no sólo quedaron expuestos, sino que quedó claro también que no se tenían confianza entre ellos mismos, se autoespiaban”, completó.

“Créeme que si yo pudiera tener, y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte, si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría“, dijo el entonces ministro de Trabajo de María Eugenia Vidal. Las declaraciones las pronunció el 15 de junio de 2017 en una reunión en el Banco Provincia de La Plata, frente a empresarios de la construcción y acompañado del ex ministro de Infraestructura provincial, Roberto Gigante; de Adrián Grassi, exsubsecretario de Justicia de Provincia de Buenos Aires; de Juan Pablo Allan, senador provincial y del intendente de La Plata, Julio Garro.

En ese encuentro, los funcionarios garantizaban a los empresarios que tenían una estrategia coordinada con el Poder Judicial y avalada por “Nación y Provincia” para impulsar una investigación en la que se logre el enjuiciamiento de diversas personas vinculadas a la práctica sindical centralizada en la actividad de la construcción.

Tres meses después de esa reunión, el 27 de septiembre, el titular de la Uocra en La Plata, Juan Pablo “Pata” Medina, fue detenido y en esa ocasión las cámaras empresarias y la exgobernadora, María Eugenia Vidal, y el expresidente Mauricio Macri celebraron la situación. “La amenaza no es el camino, hoy no hay lugar para el apriete; no vamos a convivir con eso, hay una Justicia que no está dispuesta a convivir con eso”, dijo en ese entonces la gobernadora.

Los videos fueron encontrados por la AFI en un disco rígido, mientras realizaban tareas de mantenimiento.