Dos gremios van al paro y complican las clases en escuelas bonaerenses

Los trabajadores enrolados en la lista Multicolor del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires (Suteba), realizarán este martes un paro docente que tendrá impacto en escuelas de la provincia de Buenos Aires. A esta protesta se suma la medida de fuerza de la Asociación Trabajadores del Estado( ATE).

La facción ligada a sectores de Izquierda y que se opone a la conducción de Roberto Baradel realizará un paro que se sentirá en distritos como La Plata, Berisso, Ensenada, La Matanza, Tigre, Moreno o Bahía Blanca, donde cuentan con mayor presencia territorial.

Entre una serie de reclamos, la agrupación docente pide un salario inicial de $1.500.000, equiparación de módulos y horas cátedra, creación de todos los cargos faltantes, ampliación del Servicio Alimentario Escolar (SAE) y mayor inversión en infraestructura.

La medida coincide con un paro nacional de la ATE que incluye una movilización hacia Aeroparque Jorge Newbery. Más allá de la afección de los vuelos, la protesta impactará en escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires. Es que muchos de los auxiliares que allí se desempañan pertenecen a este gremio.