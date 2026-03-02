La FEB y Suteba paran en el inicio del ciclo lectivo 2026

Tanto la FEB como Suteba dispusieron el no inicio de clases este lunes, que marca el inicio del ciclo lectivo 2026 en la Provincia.

El ciclo lectivo 2026 comienza este lunes en la provincia de Buenos Aires, pero dos sindicados realizan hoy un paro en reclamo de un aumento salarial, la restitución del Fonid y el aumento del presupuesto en Educación, entre otras cosas.

La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) dispuso el no inicio de clases en la Provincia. La medida de fuerza es por un aumento “urgente” del salario docente, el normal funcionamiento de las prestaciones de IOMA y en rechazo a la sobrecarga laboral.

Tanto la FEB como Suteba (Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires) exigen la restitución del Fonid (dinero que la Nación ha dejado de transferir a la Provincia).

Suteba es miembro base de la CTERA (Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina), que convocó a un paro nacional en reclamo de la Paritaria Nacional Docente, un aumento salarial y del Presupuesto Educativo.

“No al proyecto de Ley de Libertad Educativa”, reclama la CTERA. Vale recordar que el propio presidente Javier Milei planteó que la reforma “estructural” en Educación es parte de la agenda legislativa para este año.