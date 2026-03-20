Suteba denunció operativos con sesgo racista y xenófobo en Lomas de Zamora

Suteba Lomas de Zamora repudió el operativo implementado ayer en Lomas de Zamora, al que califican como "acto de hostigamiento" en perjuicio de niños y adolescentes.

Suteba Lomas de Zamora repudió el operativo implementado ayer en Lomas de Zamora, al que califican como "acto de hostigamiento" en perjuicio de niños y adolescentes.

“Denunciamos que estos operativos constituyen un claro acto de hostigamiento, con un sesgo racista y xenófobo, que estigmatiza a comunidades migrantes y vulnera derechos fundamentales”, advirtieron desde Suteba Lomas de Zamora tras el procedimiento de Migraciones y la Policía Federal en Santa Catalina.

El gremio precisó que el jueves, en horas de la mañana y el mediodía, se llevó a cabo un “repudiable operativo” por parte de la Dirección Nacional de Migraciones y la Policía Federal en el barrio Santa Catalina, Lomas de Zamora. “En dicho procedimiento, se solicitó documentación y se tomaron huellas dactilares a niños, niñas y adolescentes al salir de las escuelas de la zona”, precisó.

Suteba advierte que “este accionar constituye una grave vulneración de derechos, no sólo por tratarse de menores de edad, sino también por el carácter intimidatorio y discriminatorio del operativo“.

“Estudiantes de entre 12 y 18 años fueron interceptados en la vía pública, obligados a acreditar su identidad y sometidos a la toma de huellas dactilares, situación que generó angustia, temor y exposición innecesaria. Estas prácticas no sólo carecen de sustento legal, sino que además contradicen la normativa nacional vigente y los tratados internacionales de protección integral de la niñez y la adolescencia”, precisaron.

“Desde SUTEBA Lomas de Zamora denunciamos que estos operativos constituyen un claro acto de hostigamiento, con un sesgo racista y xenófobo, que estigmatiza a comunidades migrantes y vulnera derechos fundamentales. No se puede naturalizar que fuerzas de seguridad intervengan de este modo sobre estudiantes, mucho menos en el entorno escolar”, agrega el texto.

Asimismo, señala que las fuerzas de seguridad no tienen facultades para realizar controles de identidad de estas características sobre menores de edad, ni para relevar datos biométricos en la vía pública sin las debidas garantías legales.

“Exigimos a la Dirección Nacional de Migraciones y a la Policía Federal Argentina —dependientes del Ministerio de Seguridad de la Nación— el inmediato cese de este tipo de prácticas, así como la intervención urgente de los organismos de control y protección de derechos”, reclama Suteba Lomas de Zamora.

“Resulta alarmante la adopción de políticas que replican modelos de control migratorio expulsivo, ampliamente cuestionados a nivel internacional por su carácter violento y vulnerador de derechos humanos. Como organización sindical que defiende la escuela pública y los derechos de las y los trabajadores de la educación, reafirmamos nuestro compromiso con la protección integral de nuestros/as estudiantes y sus familias”, concluye.