Lomas de Zamora: el deseo imposible de un fin de año con Luz y agua

De acuerdo con la información suministrada por el Ente Regulador de Energía Eléctrica (ENRE), sólo 761 clientes de Lomas de Zamora están sin suministro eléctrico en la tarde de este jueves, aunque el reclamo de vecinos en las redes sociales y los medios parece indicar que la situación es peor a la que indican esos números, aunque probablemente el problema más extendido en los últimos días sea la baja pronunciada de la tensión que brinda Edesur.

La información oficial indica que 285 familias en el distrito están sin suministro eléctrico como consecuencia de una falla en la línea de media tensión. Se trata de residentes de Llavallol, abastecidos por la subestación Santa Catalina.

El resto son vecinos de todo el distrito con inconvenientes en las líneas domiciliarias.

Lo que no indican esas cifras es cuántos vecinos están afectados por la baja tensión, pero vivir en Lomas por estos días alcanza para saber que, junto con la falta de agua, la escasa energía eléctrica es un problema expandido en el distrito. Muchos menos, cuántos están sin agua o sin presión como para llenar los tanques cisterna, que desde hace años son indispensables en Lomas.

“No puedo usar el lavarropas desde hace cinco días”, señaló Estela, una vecina de Parque Barón en diálogo con InfoRegión. Quejas como esas se repiten cotidianamente: ventiladores que no toman velocidad, acondicionadores de aire que no enfrían, heladeras en riesgo y hasta luces que no iluminan.

Esta es la tensión que tenemos en Llavallol- Lomas de zamora desde las 07 hs @OficialEdesur quiero luz es una vergüenza pic.twitter.com/Tb2hwcmR73 — Laura (@Lauranpendola) December 30, 2021

En redes sociales, la usuaria @lauranpendola publicó una foto de una medición que indicaba 67 volts en lugar de los 220 reglamentarios acompañadas del texto “Esta es la tensión que tenemos en Llavallol, Lomas de Zamora desde las 7. Quiero luz es una vergüenza”.

Leo Garrido, también de Lomas, asegura en ese municipio “Edesur es un caos: sube la tensión, baja, así todo el tiempo. Se me quemó la PC 3 veces en el año y estoy pagando una nueva heladera en cuotas”.

“Acá en Lomas de Zamora tenemos muy baja tensión y por lo visto, a pesar de mí reclamo, no se solucionó”, planteó Viviana Almiranda, que insiste en que “no hacen nada y todo sigue igual”.

En la misma línea, Susana Basile se quejó de que “no hay luz en Lomas de Zamora” y que sufrió cortes desde las 9 hasta la madrugada. “Qué hago con la carne de la carnicería”, se pregunta, y afirma que su lavarropas tampoco funciona por baja tensión.

En cualquier caso, ya sea por falta de suministro, como indican las estadísticas oficiales, o con muy baja tensión, como ocultan las cifras, muchos vecinos de Lomas de Zamora viven estas fiestas con angustia, y sólo esperan, apenas, la normalidad de un año nuevo con electricidad y agua potable.