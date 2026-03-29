Cortes de luz en el AMBA: miles de usuarios siguen sin servicio tras el temporal

La tormenta que afecta al AMBA provocó cortes de luz en distintos barrios de la Ciudad y el conurbano, con miles de usuarios afectados durante toda la jornada del domingo.

La tormenta que afecta al AMBA provocó cortes de luz en distintos barrios de la Ciudad y el conurbano, con miles de usuarios afectados durante toda la jornada del domingo.

El último domingo de marzo transita con cortes de luz en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde miles de usuarios permanecen sin suministro eléctrico a raíz del fuerte temporal de lluvia. Las interrupciones del servicio comenzaron a registrarse desde las primeras horas de la mañana, en simultáneo con la intensidad de las precipitaciones.

Según datos del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), actualmente no cuentan con servicio eléctrico 3.822 usuarios de Edesur y 535 de Edenor, aunque durante el amanecer la cifra fue considerablemente mayor y afectó a cientos de familias en distintos puntos de la región.

Las zonas más perjudicadas bajo la cobertura de Edesur son Lomas de Zamora, Florencio Varela y Berazategui. En tanto, en el área de Edenor, los cortes se concentran principalmente en el barrio porteño de Coghlan, donde vecinos reportaron interrupciones prolongadas.

En la ciudad de La Plata, donde el servicio está a cargo de EDELAP, el temporal también impactó en la red eléctrica con reportes de explosiones de transformadores y fallas generalizadas, lo que agravó la situación en distintos sectores de la capital bonaerense.