Dos jóvenes del conurbano sur agredidos camino al Bolsón por activistas mapuches

Dos jóvenes del conurbano sur que estaban de vacaciones en Bariloche fueron agredidos hoy cuando intentaron ir de excursión hasta El Bolsón y se toparon con un grupo de menos de 20 encapuchados que cortaba de forma total el tránsito por la Ruta 40, en la intersección con la provincial 84.

Cuando Marco Galderisi, de Longchamps, y Patricio Ducret, de Monte Grande, ambos de 23 años bajaron del auto que habían alquilado para dirigirse a Bolsón para preguntar si el corte iba a durar mucho y poder decidir otro destino para pasar el día fueron golpeados “a traición” con palos en la cabeza y cayeron al piso donde los siguieron golpeando “bajo la atenta y distante mirada de la Gendarmería que no intervino en ningún momento”, según relató un familiar de los heridos a Info Región.

Los heridos lograron llegar a la guardia del Hospital Regional de Bariloche donde se les realizaron estudios y curaciones debido a los fuertes golpes en la cabeza.

“Nos acercamos para ver qué pasaba, para armar otro plan y me acerqué a una chica a la que le pregunté y ahí me pegaron un palazo a traición. Nno llegué a esbozar cinco palabras que ya me habían dado un golpe”, explica Marco Galderisi, uno de los heridos.

Tras el incidente, los integrantes de la autodenominada comunidad mapuche Lof Quemquemtreu levantaron el corte que provocó largas filas de vehículos de turistas y residentes de ambas localidades. Según consigna un medio local, durante el corte se registraron “denuncias de agresiones a visitantes, amenazas y autos atacados con piedras.”

Según los panfletos dejados por los encapuchados, la manifestación habría sido un recordatorio por los dos meses del asesinato de Elías Garay en Cuesta de Ternero, un predio que se encuentra ocupado por la comunidad Quemquemtreu y por el que acusan como “autor intelectual” a Rolando Rocco a quien la justicia dictaminó que debían devolverle el predio ocupado.

Tambien repudian a la Policia de Rio Negro, a Bruno Pogliano y su “patota de gauchos” , al presidente Alberto Fernández por “desviar responsabilidades”, y al “accionar racista” de la gobernadora Arabela Carreras y su gabinete.

“Estamos hartos de estas situaciones, no hay voluntad polítca de un cambio. No fui a hacer la denuncia porque estaba preocupado por el golpe y para no vivir toda la burocracia que no lleva a ninguna parte”, subraya Marco quien destacó: “Mientras nos daban los puntos a nosotros veíamos por las redes que liberaban a Jones Huala”, comenta resignado.

Los jóvenes, que forman parte de un grupo de nueve ex compañeros del secundario, que pasaban sus vacaciones juntos reconocieron que tuvieron “suerte”, que pudieron salir de la situación gracias a Gonzalo López, su amigo que se había quedado en el auto y los ayudó.

“Nadie, ninguna autoridad nos llamó”, recalcan al tiempo que destacan que en el hospital Regional de Bariloche fueron atendidos “muy bien”, así como agradecen a la Gendarmería aunque sostuvieron que está “atada de pies y manos”.

Liberan al líder de la RAM

Estos sucesos ocurrieron cuando la justicia chilena le otorgó la libertad condicional a Facundo Jones Huala, líder de la Resistencia Ancestral Mapuche, acusado de cometer distintos actos terroristas en la Patagonia quien estaba en la cárcel trasandina de Temuco.

Jones había sido condenado el 21 de diciembre de 2018 a nueve años de prisión por haber participado en 2013 del incendio de una propiedad.

De acuerdo con el fallo de la Cámara de Apelaciones de Temuco, entre varias cuestiones, se considera que Jones Huala, “registra cuatro bimestres de buena conducta” aunque , aclara que la libertad condicional “no extingue ni modifica la duración de la pena”, sino que es un “modo particular de hacerla cumplir”, en libertad por el condenado y según las disposiciones que se dicten.