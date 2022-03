Reclaman justicia a 30 años del atentado contra la Embajada de Israel

Al cumplirse 30 años y en la hora exacta del ataque, a las 14.50, sonó una vez más la sirena en lo que fue la sede de la Embajada de Israel, en Arroyo y Suipacha, donde un atentado terrorista segó la vida de 22 personas e hirió a otras 242, en un crimen que pese a que fue investigado por la Corte Suprema nunca llegó a juicio.

El homenaje comenzó con el himno nacional, una oración interreligiosa y la lectura de los nombres de los asesinados el 17 de marzo de 1992.

Sin la presencia de Alberto Fernández que estaba entregando créditos en Salta, por el Gobierno Nacional estuvieron el canciller Santiago Cafiero; el ministro de Justicia, Martín Soria; el ministro de Defensa, Jorge Taiana; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; y el ministro del Interior, Eduardo De Pedro.

Además, participaron el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; la senadora Carolina Losada; la embajadora de Israel en Buenos Aires, Galit Ronen; entre otros legisladores e integrantes del Poder Judicial.

“Treinta años de lo que podría haber sido y no fue. La chica que no fue abogada, el padre que no va a bailar en el casamiento de su hija y no va a conocer a sus nietos. Treinta años de memoria“, resaltó Ronen quien acusó: “Sabemos quienes son los responsables de este atentado y también del que vino dos años más tarde. Tiene nombre y apellido, su nombre es Hezbolá, y su apellido en Irán“, enfatizó la diplomática.

Ronen también reclamó “justicia” por las víctimas, tras cuestionar que no se revolvió el caso tras tres décadas.

La voz del gobierno

Por su parte, el ministro Soria resaltó: “Aquel triste día, sin dudas, los terroristas lograron golpear a Israel y a la Argentina, pro hay algo que no van a lograr nunca es borrar el recuerdo siempre presente de las víctimas y de los sobrevivientes”.

“En nombre del Estado argentino vengo a decir presente y a ser una mas de las voces que siguen manteniendo viva la memora y reclamando justicia por lo que aún hoy no han logrado justicia”, indicó Soria.

“Memoria, verdad y justicia. Lamentablemente no podemos decir que se haya conseguido la verdad y mucho menos que se haya hecho justicia por la Embajada de Israel”, se quejó el ministro, y afirmó que no hubo “respuesta rápidas” y tampoco “castigo a los culpables”.

Siento vergüenza. Hoy es orador en el acto aniversario atentado Emabjada de Israel el Ministro @MartinSoria_

Hace algunos días este Gobierno validaba la presencia en Nicaragua de acusados Iranies del atentado AMIA, y hoy vienen a poner cara de compromiso. Hipocresía e impunidad. — WW (@WolffWaldo) March 17, 2022

Entre los discursos estuvieron los del viceprimer ministro de Israel y ministro de Justicia, Gideon Sa´ar; y Miri Ben Zeev Koren, en representación de los familiares de las víctimas y sobrevivientes.

Se escucharon dos rezos: por un lado, el padre Rodrigo Valdéz de la parroquia Madre Admirable realizará una oración en memoria de los fallecidos y, por el otro, un familiar de las víctimas recitará un Kadish, plegaria de duelo de la tradición judía.