Máximo Kirchner: “La mejor manera de construir una victoria en 2023 es comprender el 2019”

El presidente del PJ bonaerense y diputado nacional, Máximo Kirchner, cerró el encuentro de la rama sindical del Partido Justicialista (PJ) de la provincia de Buenos Aires en Baradero y dejó un mensaje claro, ya pensando en las elecciones del año próximo. “La mejor manera de construir una victoria en 2023 es comprender el 2019”, sentenció, y remarcó que el Frente de Todos “interpretó los anhelos de la gente”.

Se metió de lleno en el debate electoral, de cara a las elecciones generales, y recordó que “hubo un gesto fundamental de la Vicepresidenta (Cristina Fernández) que hizo una lectura correcta y no se fijó en lo que hizo o le dijo cada uno para formar este frente”. “La mejor manera de construir una victoria en 2023 es comprender el 2019, porque no sólo fue la inteligencia y la generosidad de la compañera, de todos los que regresaron… eso fue una partecita; el frente intepretó los anhelos de nuestra gente. Eso tenemos que hacer, entender que aquí nadie es víctima de nada”, dejó en claro.

En ese sentido, admitió: “Es cierto que fue dura la pandemia pero también recuerdo momentos durísimos durante ese período 2003 y 2013”. “Ante cada punto de inflección, siempre se ponía la intención, voluntad, inteligencia y capacidad de trabajo para poder torcer en favor de las grandes mayorías argentinas y no era fácil. Defender a la gente no es gratis en nuestro país”, apuntó.

Ya sobre el final, hizo una lectura política al interior del frente y sobre el Gobierno, tras recordar que a él le hubiera gustado un IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) más para ayudar a los más golpeados por la pandemia. Y advirtió que “las malas lecturas económicas” y “los errores políticos” impactan. Y llamó a las bases a estar atentos y recoger la mirada de la población para no equivocarse.

Pandemia y macrismo

En un tramo del discurso, dejó en claro que la política se trata de trabajar de forma colectiva y por la gran mayoría. “Los que estamos acá, no hacemos política en un monopatín sino que hacemos política colectiva en un conjunto”, aseguró en el multitudinario encuentro, y recordó: “Esta pandemia nos llegó luego de algo que fue terrible para la Argentina, fue una etapa dolorosa que deja marcas y huellas profundas que argentinos y argentinas deberán afrontar y atravesar”. “Pareciera que (Mauricio) Macri llegó sólo a la Presidencia argentina, pero fue la punta de lanza del poder económico, mediático y judicial de la Argentina. Esos medios de comunicación ocultaron la peor cara de Macri para que toda la sociedad fuera engañada. Entender, no sólo como peronistas o integrantes del movimiento obrero organizado, sino como ciudadano que tenemos que estar más alerta”, reflexionó.

Y remarcó que “Macri destruyó en cuatro años lo que se construyó en 12“. “Destruir es muy fácil, construir es un desafío“, apuntó el legislador. “Tenemos muy claro que la velocidad de los deseos, por cumplir los anhelos de nuestro pueblo, es mucho más rápida que la construcción que permite cumplir con esos anhelos. Queremos que esa construcción avance a paso firme, que cada argentino y argentina pueda ir de a poquito elevando su calidad de vida”, expresó a renglón seguido.

Crítica a empresarios y deuda con el FMI

Apuntó, por otro lado, contra el empresariado porque la falta de empatía frente a la inflación y recordó las medidas que el Gobierno adoptó durante la pandemia para apuntalar al sector. “El empleado puso el salario (reducción de salarios por no poder acudir al puesto de trabajo), el Estado puso el ATP (ayuda a las empresas) y ahora que que frenar los precios, el empresariado pone cara de ´yo no fui´ y encima parece que no se le puede decir nada. Es hora que los empresarios y el sector financiera reconozcan que hay argentinos y argentinas que necesitan que no pongan cara de distraidos”, sostuvo.

También hizo referencia a la deuda con el FMI. “La deuda con el Fondo Monetario Internacional que dejó Macri ha sido escandalosa, pero alguien se la dio y el que se la dio no se hace cargo nunca. Parece que acá no entendemos nada”, criticó, al tiempo que aseguró que “el préstamo debió ser utilizado para capitalizar” pero no fue así y esto impacta de forma negativa en la realidad económica.

En la previa del Día Internacional de los Trabajadores, con más de 600 delegados gremiales que forman parte de los PJ de los 135 municipios bonaerenses, el inicio de la jornada de debate estuvo a cargo de los principales referentes gremiales del peronismo provincial que impulsaron el encuentro, como la diputada y secretaria general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales, Vanesa Siley, y el exlegislador y secretario general de curtidores Walter Correa, entre otros.