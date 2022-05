Desesperada búsqueda de una estudiante de la UNLZ que desapareció ayer

Se trata de Ludmila Gutiérrez. Tenía que cursar a las 8.30 pero no hay registro de asistencia. Sus padres la llevaron hasta el campus universitario.

Desde ayer no saben nada de ella y ya radicaron la denuncia pero piden a la comunidad la difusión de su foto y sus datos para dar con ella. Ludmila tenía que cursar en Económicas a las 8.30 pero de acuerdo al entorno, no hay registro de asistencia. Los padres la llevaron hasta el predio ubicado en Juan XXIII y Camino de Cintura pero no entró a clases.

Es de contextura delgada, con cabello castaño oscuro y usa anteojos. Vestía jean azul, camperón rosa pálido, zapatillas grises y una mochila al momento de ser vista por última vez.

El entorno dejó un teléfono para quienes puedan aportar datos sobre la joven: 1159380571.