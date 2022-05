Alberto Fernández: “Los sectores más débiles van a seguir con subsidios”

El presidente Alberto Fernández afirmó esta tarde que “los sectores más débiles van a seguir siendo atendidos con subsidios” a la energía, en tanto que “el 10 por ciento más pudiente dejará de ser subsidiado” con la implementación de la segmentación para su otorgamiento, una medida que, aclaró, no se trata de una “imposición del Fondo Monetario Internacional” sino que está contenido en el programa económico del Gobierno.

“Los aumentos suponen la aplicación de la segmentación. El 10 por ciento más pudiente, que se ve beneficiado con subsidios, deja de ser subsidiado, lo cual es una medida muy progresiva en términos económicos. Hace que el que tiene pague“, sostuvo el mandatario en una rueda de prensa en la embajada argentina en París.

En la última escala de su gira por Europa -el martes estuvo en España y el miércoles en Alemania-, el Presidente habló de la implementación de la segmentación de los subsidios. “Los aumentos suponen la aplicación de la segmentación. El 10 por ciento más pudiente, que se ve beneficiado con subsidios, deja de ser subsidiado, lo cual es una medida muy progresiva en términos económicos. Hace que el que tiene pague”

“Los sectores más débiles van a seguir siendo atendidos con subsidios”, ratificó el Presidente quien explicó que los fututros aumentos de estas tarifas están “vinculados a los salarios, a cómo evolucionan” y aclaró que “nunca el aumento de tarifas puede ser mas alto que el aumento salarial de las personas, lo cual tiene un criterio distributivo muy grande, y es un porcentaje menor”.

“Esto que estamos haciendo está en el programa económico. No es una imposición del Fondo. Creemos que es necesario hacerlo. Es muy difícil pensar que la economía pueda seguir subsidiando a los más ricos cuando vemos como se ha desatado un conflicto energético a partir de guerra y los precios de la energía se han disparado”, explicó el Presidente.

“Estamos muy convencidos de que estamos en el camino correcto“, concluyó Fernández sobre el tema tarifas.

“Yo no tengo una disputa con Cristina”

“Un periodista español me hizo un reportaje para un diario muy importante de España. Durante todo el reportaje, me trajo al escenario todas las diferencias que podemos tener con Cristina. Y al final le dije que todo el reportaje trató de subirme a un ring para pelearme con Cristina y la verdad es que yo no me tengo que pelear con Cristina. No me quiero pelear con Cristina, sino con Macri y la derecha”, recalcó el Presidente en otro tramo de la conferencia.

En esta línea, sostuvo: “Tengo que pelarme con los causantes de la decadencia argentina. Los que generaron la deuda que todavía hoy estamos discutiendo. Los que trajeron el veinte por ciento de caída del salario real que tenemos que recuperar para que la distribución del ingreso sea mejor. Allí está puesta mi cabeza, en resolver los problemas de los argentinos, en acotar los daños que el contexto internacional genera en la Argentina y en ayudar a los más necesitados, en sacar a los que están sumidos en la pobreza, en generar más trabajo, en aprovechar oportunidades…”.

“No estoy discutiendo con Cristina, no estoy discutiendo ninguna interna ni pensando en mi reelección. Estoy pensando en cómo salir de los problemas que tenemos. Yo no tengo una disputa con Cristina, tengo diferencias. Y nosotros en el 2023 debemos hacer lo necesario para garantizar que el macrismo, y la derecha no vuelvan a sumirnos en el mundo espantoso en que nos sumió”, concluyó.