Cayó un 40% el número de personas inscriptas para adoptar

Más de 600 niñas, niños y adolescentes aguardan ser adoptados en la provincia de Buenos Aires por alguna de las 2.500 personas inscriptas como potenciales adoptantes de los cuales casi la mitad pertenecen al registro bonaerense aunque casi el 90 por ciento de los inscriptos quieren bebés de hasta un año, cuando las infancias en situación de adoptabilidad tienen, en promedio, 8 años sin contar que muchos poseen algún problema de salud y son parte de grupos de hermanos.

El problema se agrava se se considera que 2018, había 4900 solicitantes a nivel nacional un número que en la Provincia bajó de 1.778 en ese años a los 1.041 de la actualidad.

“La tendencia que sí se viene sosteniendo es que la mayoría de los interesados en adoptar se postulan para chicos muy pequeños y sanos. De esta manera bajan las posibilidades para los más grandes”, indica Claudia Portillo, directora del Registro Central de Aspirantes a Guarda con Fines de Adopción provincial.

Portillo también recalcó que ahora se pone más el acento en aspectos que antes no se tenían tan en cuenta, como por ejemplo, “amplitud y sensibilidad, abordaje de la identidad, cuestiones que se evalúan ahora más certeramente para garantizar que estas personas tengan esa capacidad parental adoptiva, y que sean saludables y duraderas”.

“El mayor acceso a las técnicas de fertilización por parte de la comunidad que antes resultaba prohibitivo, ha generado muchas bajas por nacimiento de hijos”, señala Portillo quien destacó los imperativos sociales referidos a la maternidad “ya no son tales, entonces hay muchas mujeres que han elegido no hacerlo y plantean un proyecto de vida sin hijos”.

Por su parte, el Director Nacional del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (DNRUA), Juan José Jeannot, sostuvo que la pandemia “generó una sensación de inseguridad en cuestiones económicas, replanteos de proyectos familiares, reformulación de las parejas, también cambios en las situaciones habitacionales”.

Otro aspecto es el llamado “disponibilidad adoptiva”, que es el punto donde las personas elijen hasta qué edad estarían dispuestas a adoptar y si aceptarían a alguien con algún problema de salud o discapacidad o a un grupos de hermanos.

En ese sentido, el director de la DNRUA señala que la mayoría de quienes se inscriben tienen voluntades adoptivas muy acotadas: “Una de cada 100 personas inscriptas estaría dispuesta a adoptar un niño de 12 años, mientras que si pensamos en bebés, son nueve de cada diez”, grafica Jeannot y dice que ese es uno de los temas que más lo ocupa de su gestión: trabajar para ampliar esa disponibilidad.

En tanto, el titular del Juzgado de Familia de San Miguel, Pablo Raffo, explicó que “llegan 20 legajos y ahí el equipo técnico empieza a llamar y se encuentra con que, de todas esas carpetas, probablemente ninguna se adecúe”.

Quienes se inscriben con voluntades adoptivas amplias, en cambio, pueden ser llamados varias veces. Para difundir esos casos, hay varias familias que con el hashtag #AdoptenNiñesGrandes comparten sus historias y experiencias en Twitter.

Portillo enumera aspectos desconocidos: no hay que contar con un abogado, salvo para el final del proceso en algunas jurisdicciones e incluso puede tramitarse uno gratuito; no hay que ser propietario ni tener ingresos muy altos, sino poder garantizar los gastos que lleva la crianza de un niño o una niña; si es una pareja, pueden trabajar los dos o no; y todas las personas pueden inscribirse: solas cualquiera sea se género e identidad, matrimonios igualitarios o familias con hijos.

“Es importante que todas las conformaciones familiares estén presentes en el registro porque hay muchos niños, niñas y adolescentes que los esperan. Adoptar es sencillo, posible, rápido y es gratuito”, concluye Portillo.

Dónde informarse e inscribirse

Para todo el país: En la web de la DNRUA están todos los pasos a seguir para inscribirse en un registro de postulantes a guarda adoptiva y despejar dudas sobre el proceso de adopción en la Argentina. La inscripción es única y válida para todo el país, pero debe realizarse en el registro que corresponde según el domicilio.

Además, es posible participar de charlas informativas online que el organismo brinda una vez por mes. También hay encuentros para familias o personas que ya tienen el alta de inscripción, con la idea de que tengan una espera activa, preparándose para el momento en que llegue la vinculación con una infancia.

Provincia de Buenos Aires: El Registro Central de Aspirantes a Guardas con fines de Adopción realiza todos los primeros viernes de cada mes, a las 16, charlas informativas online.

Para participar, hay que escribir a cursoadopcion@scba.gov.ar. En la web se puede realizar la preinscripción virtual y encontrar la información necesaria.