Otra vez detuvieron a Eloy Rivera por violencia de género

El influencer Eloy Rivera fue detenido en la puerta de su domicilio en la localidad de Burzaco, partido de Almirante Brown luego de que su pareja lo denunciara por golpearla y amenazarla de muerte con un cuchillo.

El hecho ocurrió el viernes por la tarde. Según la denuncia, el joven tomó del cuello a su novia, la arrojó al suelo y la golpeó amenazándola de muerte con un cuchillo, en su vivienda de la calle Juan Carlos Castagnino 1400 en Burzaco. En ese momento la Policía Bonaerense se hizo presente en el lugar y los trasladaron a sede judicial.

La causa fue asentada en la UFI Nº16 especializada en violencia de género, a cargo de la fiscal Marcela Juan, quien ordenó su detención por los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo y amenazas. El detenido negó todos los hechos.

Según informaron, Rivera aseguró que su novia se había “autogolpeado” para que la policía lo arrestara. También la acusó de haberle robado un dije de oro valuado en $150.000.

“Salí a la calle para ver que era lo que había pasado y un policía me arrestó, cómo voy a estar tan loco de decirle frente a la Policía que la quería matar. Yo no soy un trastornado, no estoy loco, es mentira lo que dice”, dijo el joven.

Finalizó declarando que “es muy celosa. Las lesiones que tiene son porque la intenté calmar, me tiraba manotazos y piñas. Me dijo que me iba a matar, que me iba a prender fuego el auto y que iba a matar a mi perro, lo cuento para que no se haga la buenita”.

Cabe aclarar que no es la primera vez que Rivera queda involucrado en un episodio de violencia de género en el que es el protagonista. El 27 de diciembre de 2019 estuvo demorado en una cárcel en Playa del Carmen, tras haber intentado apuñalar a su novia.