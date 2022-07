Francisco desmiente los rumores sobre su renuncia: “Nunca se me pasó por la cabeza”

El papa Francisco desmintió hoy los rumores que hablaban acerca de una posible abdicación por cuestiones de salud y negó las versiones acerca de que padecía cáncer al tiempo que reiteró su deseo de viajar a Rusia y Ucrania lo antes posible, quizás en septiembre.

Los rumores sobre una posible renuncia surgieron tras el consistorio de obispos en agosto pasado y tomaron volumen tras la visita papal a L’Aquila donde está sepultado Celestino V, que renunció en 1294, pero Francisco desmintió esa interpretación: “Todas estas coincidencias hicieron que algunos pensaran que la misma ‘liturgia’ tendría lugar. Pero nunca se me pasó por la cabeza. No por el momento, no por el momento. De verdad”. sostuvo en una entrevista que concedió a una agencia internacional de noticias

Francisco también desmintió las versiones sobre un presunto diagnóstico de cáncer revelado hace un año cuando fue sometido a una operación de seis horas para extirparle parte del colon debido a una diverticulitis y explicó que no quería operarse de la rodilla porque la anestesia general había tenido efectos secundarios negativos.

“Estoy bien, voy mejorando poco a poco”, informó sobre su rodilla y precisó que la fractura se está curando, ayudada por la terapia con láser y con imanes. En ese sentido, el Pontífice subrayó que el aplazamiento de su viaje a África le causó “mucho sufrimiento”, especialmente porque quería promover la paz tanto en la República Democrática del Congo como en Sudán del Sur.

En ese sentido, señaló que tuvo contactos sobre un posible viaje a Moscú que se frustró porque desde Rusia indicaron que no era el momento adecuado, aunque, insinuó que algo podría realizarlo: “Me gustaría ir a Ucrania, y primero quería ir a Moscú. Intercambiamos mensajes al respecto, porque pensé que si el presidente ruso me concedía una pequeña ventana para servir a la causa de la paz… Y ahora es posible que, tras mi regreso de Canadá, pueda ir a Ucrania. Lo primero es ir a Rusia para intentar ayudar de alguna manera, pero me gustaría ir a las dos capitales”, puntualizó.