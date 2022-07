Grindetti, contra el salario básico universal

El intendente de Lanús y referente provincial del PRO, Nestor Grindetti, respondió al líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni por sus críticas al proyecto para que los planes sociales pasen a los municipios y rechazó la eventual implementación de un Salario Básico Universal.

“No te parece que es más productivo para nuestros compatriotas estar haciendo algo para la comunidad en lugar de pasar lista en una manifestación que le jode la vida a los demás y no le agrega nada a la suya?”, se preguntó Grindetti en su cuenta de Twitter.

En un hilo, el intendente del PRO arremetió contra Belliboni quien días pasados lo acusó de querer tomar mano de obra “barata” en el municipio a partir del pase de los planes sociales a la órbita de los municipios.

“Eduardo Belliboni está nervioso. Lo escuché nombrarme en varias entrevistas. Cree que yo necesito mano de obra ´barata´ para el Municipio. No es eso lo que me moviliza, Eduardo. Lo que quiero es que la gente pueda vivir de un laburo digno, prepararse y estudiar”, expresó Grindetti, y finalizó: “La izquierda y el oficialismo pretenden consolidar la pobreza estructural con el salario universal y otras propuestas que no solucionan nada de fondo, y que terminan agravando la situación con más emisión y más inflación.”