Hartos de la inseguridad en Lanús, vecinos organizaron una protesta ¿Qué pidieron?

Un grupo de vecinos de Lanús, de la zona de Valentín Alsina y Villa Industriales, se movilizaron esta noche en medio de un fuerte dispositivo de seguridad en las inmediaciones y en la comisaría 7ma del ditrito, según señalaron los propios participantes.

La protesta se llevó a cabo sobre la avenida Coronel D Elía, donde los vecinos reclamaron más presencia policial y cámaras de seguridad, acompañados de una bandera en la que se advertía la leyenda “Lanús, capital de la inseguridad”.

Apenas anochecía en la zona oeste del partido cuando un vecino, equipado con un micrófono y megáfono, leyó un documento cuestionando las supuestas medidas de seguridad implementadas por la comuna.

“En el municipio dicen que tenemos mil cámaras instaladas y a partir de abril de 2022 cien más. No sé si alguno sabe que alguna cámara está instalada por acá. No creo que estén instaladas por acá, quizás estén en Lanusita, pero por acá no están”, protestó el vecino ante muestras de aprobación que partían desde los manifestantes.

Además, se quejaron por la supuesta distribución de botones antipánico por parte del área de Seguridad, porque al parecer tampoco estaban a disposición de estos vecinos.

“Dicen que han distribuido 5 mil botones antipánico y que ahora hay 9200, no sé si alguien de los que están acá tiene algún botón antipánico”, ironizó el hombre.

La protesta vecinal por la inseguridad en Lanús se da en el marco de una sucesión de hechos delictivos resonantes en los últimos días, entre ellos la muerte de un hombre de un paro cardíaco en el momento en que estaba siendo víctima de una entradera.

El hecho ocurrió este miércoles alrededor de las 18 en una casa ubicada en la calle Mendoza 2336, entre Tacuarí y Viamonte, en Lanús Oeste.

También se registró un brutal ataque a un chofer de colectivos, que derivó en un paro de actividades.

Tal vez advertido de esta movilización, esta tarde el jefe de Gabinete y titular del área de Seguridad, Diego Kravetz, salió a condenar la situación de inseguridad que, admitió, se vive en ese municipio.

“No se puede vivir así. Hace meses que tenemos una entradera por día a una casa donde viven adultos mayores. Los metemos presos, los liberan y vuelven a asaltar. El daño es irreparable”, señaló el funcionario a través de redes sociales y apuntando contra la Justicia.