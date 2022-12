Horror en Guernica: hallaron dos cadáveres calcinados

Dos cuerpos calcinados fueron hallados dentro de un vehículo carbonizado en una zona descampada de la localidad de Guernica, partido de Presidente Perón, y tratan de establecer la identidad de las victimas y cómo murieron. ¿Hay nexo con el caso de los jóvenes desaparecidos en Florencio Varela?

El hallazgo se produjo el domingo en un predio ubicado en la avenida Néstor Kirchner y la Ruta 16 en la mencionada localidad perteneciente al partido de Presidente Perón, cuando efectivos policiales localizaron una camioneta Renault Berlingo incinerada.

Según las fuentes, dentro del vehículo se encontraban dos cuerpos calcinados, los cuales estaban en un “estado irreconocible”, por lo que hasta anoche los investigadores trataban de establecer las identidades de las dos personas halladas y cuál fue el motivo de su deceso.

A su vez, fuentes policiales indicaron que la Berlingo hallada tenía un pedido de secuestro vigente de abril de este año, ya que había sido denunciada como robada en la comisería 3era de Villa Luzuriaga, en el partido bonaerense de La Matanza.

Por otro lado, los voceros aseguraron que se está investigando la posibilidad de que el hallazgo esté vinculado con las desapariciones de Lautaro Morello (18) y Lucas Escalante (26).

Los dos jóvenes, oriundos de Florencio Varela, están desaparecidos desde el último viernes luego de que salieron a festejar la clasificación de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial de fútbol a bordo de un auto BMW azul. Sin embargo, dicho vehículo apareció ayer completamente incinerado en la localidad de Abasto, partido de La Plata.

Además, los investigadores indicaron que la última conexión de los teléfonos de Morello y Escalante es del viernes a las 22.30 y que, desde ese momento, ambos celulares permanecen apagados.

Ante el hallazgo de los dos cuerpos incinerados que aparecieron en Guernica, intervino el fiscal Álvaro Garganta, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 11 de La Plata, quien caratuló la causa como “averiguación de causales de muerte”; mientras que la investigación sobre el paradero de los chicos recayó sobre la fiscal Mariana Dongiovanni, titular de la UFI 2 de Florencio Varela.

La familia asegura que no son ellos los de Guernica

La mamá de uno de los jóvenes que desaparecieron en Florencio Varela consideró hoy que fueron secuestrados y que los cuerpos encontrados calcinados en una camioneta no corresponden a Lautaro ni a Lucas.

Estefanía, mamá de Lautaro, explicó que -de acuerdo a lo que le dijeron- “tenían bracket y ellos no tenían”.

En diálogo con canales televisivos, la mujer dijo que ayer cerca de las 13 llamaron a su hermana “por WhatsApp y le preguntaron si era la hermana de Lautaro y de atrás se escuchaba alguien que tenía la boca tapada”. “Si alguien lo tiene a mi hijo que me lo devuelva, es un nene que va al colegio, que lava autos en mi casa, que me dice ‘mamá estoy acá o allá, hablo con mi hijo todo el tiempo, no puede pasar esto”, aseveró.