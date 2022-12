El Gobierno no descarta que Alberto Fernández viaje para ver la final del Mundial

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, dijo hoy que el presidente Alberto Fernández y todo el gabinete “está pendiente” del resultado de la final del Mundial de fútbol, que el próximo domingo disputarán los seleccionados de la Argentina y Francia, y afirmó que “no hay ninguna decisión tomada” en relación a un posible viaje del mandatario para presenciar el partido en Qatar.

“La Presidencia y la Casa Rosada, todos en el Gobierno, estamos igual que todos los argentinos, con buena parte de nuestro pensamiento y corazón puesta en el domingo, siguiendo muy de cerca lo que está pasando”, remarcó Cerruti que remarcó el “agradecimiento enorme a este equipo maravilloso, a la dirección técnica, a los que están llevando adelante esto que es una hazaña”.

En este sentido, la portavoz se refirió a los planes del Gobierno tanto sobre el posible viaje del primer mandatario, como del recibimiento a los jugadores cuando regresen al país. “El Presidente y todos estamos pendientes de lo que suceda. Se irán tomando decisiones”, adelantó.

Por otra parte, fue consultada sobre el desempeño de la selección y dejó en claro que “fútbol y política no se mezclan”, y agregó: “Lo están llevando adelante los jugadores. El Gobierno no se mete, no tiene nada que ver con eso, ni nos interesa mezclar fútbol y política. Creemos que tiene que disfrutarlo la ciudadanía, es un momento donde quedan claros los mejores valores y todos estamos disfrutándolo así”.