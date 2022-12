Coparticipación: el Gobierno le reclamó a la Corte que suspenda los efectos del fallo

El Gobierno nacional hizo una presentación ante la Corte Suprema de Justicia para que el propio tribunal, pero con otra conformación, suspenda los efectos del fallo dictado el miércoles pasado con el que se ordenó al Estado Nacional un aumento en la masa coparticipable en favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), elevándola al 2,95 por ciento.

A través de dos presentaciones que llevan la firma del Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, el Gobierno interpuso una revocatoria para que se deje sin efecto la medida cautelar dictada el 21 de diciembre y reclamó que los integrantes del máximo tribunal se excusen de intervenir para que la presentación pueda ser analizada por jueces que no hubieran participado de la decisión cuestionada.

El Gobierno dijo que la Corte, con la cautelar emitida, “excede sus competencias constitucionales” y “afecta los intereses generales de la Nación en su conjunto, privando al Estado Nacional de recursos necesarios“.

COPARTICIPACIÓN Y BONOS

El ministro de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires, Martín Mura, rechazó la propuesta del Gobierno nacional de abonar el porcentaje de coparticipación fijado por la Corte Suprema de Justicia con bonos y señaló que la cuestión “no resiste el menor análisis”.

Tras el fallo de la Corte Suprema que fijó en 2,95% el porcentaje de la masa coparticipable que la Nación debe girar a la Ciudad, Mura rechazó la iniciativa de pagar en bonos al decir que “el bono no tiene cotización, no paga intereses, capitaliza todo al final, no resiste ni el menor análisis”.

Ayer, el presidente Alberto Fernández anunció que pagará con bonos del Tesoro a la ciudad de Buenos Aires los fondos coparticipables que surgen de la medida cautelar emitida por la Corte Suprema de Justicia, a la vez que ratificó que presentará un pedido de revocatoria de la resolución y recusará a los miembros del alto tribunal.

En ese marco, el jefe del Estado instruyó a la Jefatura de Gabinete para que “reasigne los únicos recursos disponibles del ejercicio 2022 y los transfiera a una cuenta del Banco Nación a nombre del GCBA” y anticipó que “se utilizarán bonos TX31 y se los pondrá a disposición del cumplimiento de la medida cautelar que impugnamos”.