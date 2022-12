Alberto Fernández: “El Frente de Todos va a ganar, no tengo ninguna duda”

"Mi primer preocupación es que el Frente de Todos gane las elecciones, no es mi reelección", enfatizó el jefe de Estado.

El presidente Alberto Fernández afirmó esta noche que “el Frente de Todos va a ganar” las elecciones presidenciales de 2023, ya que “la gente poco a poco se está dando cuenta de cómo es la historia”.

“Mi primer preocupación es que el Frente de Todos gane las elecciones. Mi primer preocupación no es mi reelección. El Frente de Todos va a ganar, no tengo ninguna duda, porque la gente poco a poco se está dando cuenta de cómo es la historia”, enfatizó Fernández.

En diálogo televisivo, el Presidente destacó: “Hay una frase de (el expresidente de Estados Unidos Abraham) Lincoln que me parece que está empezando a hacer efecto. Lincoln dijo alguna vez ‘se les puede mentir a todos algún tiempo, también se les puede mentir a algunos todo el tiempo, lo que no se puede hacer es mentirle a todos todo el tiempo. Ya se empezaron a dar cuenta de cómo son las cosas“.

🎙️"La decadencia que vivimos es el resultado de Cambiemos en el poder y en la oposición; ellos construyeron esta Justicia miserable. En cualquier país del mundo Ercolini estaría suspendido". El presidente @alferdez en la entrevista con @Gatosylvestre por @C5N. #AlbertoEnM1 pic.twitter.com/8tg2hUGW3l — Alberto Fernández Prensa (@alferdezprensa) December 29, 2022

“Los argentinos estoy seguro de que están advirtiendo que les presentaron un panorama que no era el real y están empezando a valorar los esfuerzos que hicimos como sociedad, no que hizo solamente el Gobierno”, resaltó el jefe de Estado.

Alberto Fernández: “Lo que ha hecho es torcido, no es derecho”

El jefe de Estado calificó como “torcido” el fallo de la Corte Suprema de Justicia que obliga al Gobierno nacional a devolverle a la Ciudad los fondos coparticipables.

“Lo que ha hecho la Corte es algo torcido, no es derecho”, enfatizó Fernández y argumentó: “Es todo una locura. Si cumplo con el fallo de la Corte, incumplo con la ley de Presupuesto que dice que no pague”.

En ese marco, el jefe de Estado precisó: “Para poder cumplir con un fallo tengo que tener los recursos para poder afrontarlo. La solución que tengo es que el Congreso me amplíe el Presupuesto, o cree nuevos impuestos, pero la sentencia es incumplible en los términos que la Corte ha dicho”.

“La única forma que tengo de cumplir, para que vean mi buena voluntad de no levantarnos contra el Poder Judicial, tengo un remanente de bonos que puedo afectar al cumplimiento de lo que usted pide. Y esto se tradujo en que el viernes dijeron que yo había desobedecido la sentencia. Y después dijeron que la cumplí. Y luego Larreta dijo que me iban a denunciar por no haberla cumplido”, cuestionó.

Alberto Fernández sobre Sergio Massa: “Ha demostrado habilidad práctica para encontrar soluciones”

Por otra parte, el presidente destacó el rol del ministro de Economía, Sergio Massa, al afirmar que logró “soluciones a problemas difíciles”.

“Sergio ha demostrado una gran habilidad práctica para encontrar soluciones a problemas de difícil solución”, enfatizó el jefe de Estado y precisó: “Tenemos una mirada común de lo que debe ser la economía, para nosotros el déficit fiscal es malo. Cuando uno tiene que gastar lo que no tiene, eso es malo porque eso solo lo resuelve con endeudamiento o emisión, que son todos remedios que a la larga generan problemas en la economía”.

“Cuando (el ex titular del Palacio de Hacienda) Martín Guzmán se fue, que se generó un momento de inestabilidad económica real, lo que nos hicieron…Hicieron todo lo posible, hicieron tambalear el dólar, quisieron llevarnos el dólar a cualquier precio, jugaron con el juego del dólar blue de una manera totalmente irresponsable. Seriamente me pregunto si son conscientes del enorme daño que hacen”, subrayó Fernández.

En ese sentido, el Presidente aseguró que durante su Gobierno tuvo que “padecer una campaña de desaliento permanente” y ejemplificó: “Decían que íbamos a tener un diciembre inmanejable y que no íbamos a poder cumplir con las metas con el Fondo Monetario Internacional, pero nada de eso pasó”.

Para el jefe de Estado, los datos de la economía son “muy auspiciosos”, ya que “contra todo pronóstico” la Argentina “creció en estos tres años”, y afirmó que se terminará el año “con un crecimiento cercano al 6%”.

Respecto del dólar soja, Fernández indicó que la medida ayudó al país porque se “necesitaba esos dólares” y completó: “Lo que la Argentina enfrenta sistemáticamente es la falta de dólares”.

Consultado sobre las razones que impulsaron la suba del dólar blue en las últimas jornadas, que este miércoles mantuvo la tendencia alcista y cerró en niveles récord de $ 357 para la venta, argumentó: “Es por la presión que se hace sobre el Gobierno para obtener otras cosas. Siempre hay que explicar que el blue se mueve con muy poca plata. Hay que tomarlo de modo relativo”.

“Lo que creo es que hay un juego político que aparece cada tanto, cuando a Cristina la condenan, cuando dice que no va a ser más candidata, hacen subir los bonos. Con la alegría por el Mundial y la tranquilidad social, enloquecen y hacen estas cosas”, disparó.

Además, el mandatario indicó que empezó a “haber un proceso de moderación de la inflación“, una “lenta desaceleración”, por lo que consideró que “hay que morder los dientes y dejar pasar”.

“La inflación la estamos siguiendo muy de cerca, no quiero adelantar nada pero creo que estamos en un proceso de una lenta desaceleración”, concluyó.