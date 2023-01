Una familia de Lanús perdió todo en un incendio

Un impactante incendio afectó a una vivienda del barrio Villa Talleres, de la localidad de Remedios de Escalada, en el partido de Lanús. El fuego destruyó todo por completo y algunas personas sufrieron heridas por lo cual debieron ser asistidas por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME).

Las llamas, que no tardaron en invadir la propiedad y reducir todo a cenizas, se desataron en una casa ubicada sobre la calle 20 de Septiembre 4140, de Remedios de Escalada. A pesar de la magnitud, no se informaron víctimas fatales. Aunque algunas personas sufrieron heridas leves y fueron asistidas por el SAME.

Desde Defensa Civil de Lanús, quienes trabajaron en el lugar en tareas de auxilio y prevención, precisaron que “la casa en cuestión se encontraba en el pulmón de la manzana lo cual hubo que sofocar el incendio desde casas linderas y sobre la medianera de la empresa de colectivos línea 45″.

También trabajaron los Bomberos Voluntarios de Lanús Oeste (BVLO) junto a su Destacamento de Escalada Oeste, efectivos policiales y Delegación de Remedios de Escalada Oeste.