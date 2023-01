Kicillof elogió la gestión de Massa al evaluar que trabaja bien “en un contexto muy difícil”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, ponderó hoy la gestión del ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, al considerar que trabaja “bien en un contexto muy difícil”, y aseguró que en la actualidad, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner “se encuentra proscripta de hecho”, tras la condena de seis años de prisión e inhabilitación de por vida que recibió en la sentencia del juicio de la causa Vialidad.

“Creo (Sergio Massa) está laburando bien en un contexto muy difícil, en cuento a lo internacional y nacional. Por eso digo, uno pensaba que terminaba la pandemia y venía la paz. En lugar de la paz vino la guerra. No haría todo igual que Massa, pero no soy yo el ministro de Economía”, señaló Kicillof en una entrevista publicada hoy por el diario La Nación.

El mandatario aseguró que dialoga “a menudo” con el Ministro y con muchos miembros del equipo económico, y estimó que en una coalición “es lógico y razonable que se escuchen todos las voces”.

“Yo fui ministro de Economía y está bien que me pregunten. Pero no quiere decir que tenga que dar el ok para que se tome una medida”, acotó.

Sobre la recompra de deuda que ayer anunció el Gobierno, el mandatario provincial sostuvo que “denota la situación en la que está el país” que requiere “un manejo de pasivos muy preciso y permanente”.

En esa línea aseguró que el Gobierno de Cambiemos (hoy Juntos por el Cambio) “dejó una deuda impagable” que se reestructuró con privados y se negoció con el Fondo Monetario Internacional (FMI)

Al ser consultado sobre la gestión de Massa en materia de inflación, Kicillof señaló que el ministro recibió “una enorme aceleración inflacionaria, de 7,5% y lo que viene pasando es que van acomodando esos números, que todavía son muy altos, pero que van mejorando”.

“Hay una batería de políticas. Escuché a varios, por no decir a casi todos, los referentes económicos de la oposición, decir que íbamos a una híper este año que pasó. Y la verdad es que ninguna consultora hablaba de una inflación de menos del 100 por ciento”, resaltó.

En ese tono, aseguró que en el Gobierno de Mauricio Macri, “se planteó que se iba a arreglar la inflación“, pero en cambio “se bajó a cañonazos el salario real”.

“El salario, en término de poder de compra de los privados, terminó 20 puntos abajo. Entonces ahí vamos de nuevo a un fenómeno inflacionario. La inflación es siempre un problema. Pero el laburante, el problema es si le gana o no”, opinó.

El mandatario bonaerense se refirió también a la situación de la Vicepresidenta, al reiterar que se encuentra “proscripta de hecho“.

“Hoy está proscripta de hecho. Háganse cargo también los que durante no se cuántos años estuvieron trabajando para que Cristina estuviera proscripta la principal figura del oficialismo”, remarcó el mandatario.

En cuanto a las elecciones 2023, Kicillof no descartó presentarse por la reelección en provincia de Buenos Aires, pero aclaró que “la decisión no obedece a caprichos o gustos personales”.

“Estoy para hacer otro mandato porque me gusta. Creo que armamos un muy buen equipo, que tenemos políticas de Gobierno. Pero las candidaturas se van a resolver en conjunto”, subrayó.