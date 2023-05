Rossi cree que resultados electorales demuestran fortaleza de oficialismos: “Están bastante de pie”

El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, sostuvo hoy que “los oficialismos están bastante de pie”, tras los resultados en las provincias de La Rioja, Misiones y Jujuy, y destacó que la propuesta de los candidatos de los distintos espacios “no parece tener la contundencia” que le pronostican las encuestas.

“Con una mirada más de partido, (estoy) muy contento con la elección de (Ricardo) Quintela en La Rioja y con haber recuperado la intendencia de la localidad de La Rioja y una reflexión sobre Jujuy: es muy difícil ser competitivos cuando se va dividido en tres partes. Y fue previsible el resultado de Misiones”, señaló el funcionario.

En diálogo con El Destape Radio, Rossi comentó que “en las provincias en las que se están adelantando las elecciones, en cuatro ganan los oficialismos y en una gana una escisión del oficialismo”, resultados que, dijo, van en contra de las “especulaciones”.

“Más alejado de la coyuntura, se había especulado que era muy difícil que a los oficialismos les fuera bien, y no pareciese ser así. Los oficialismos locales están haciendo muy buenas elecciones y están bastante de pie”, añadió.

Sobre el futuro del Frente de Todos (FdT), insistió en la necesidad de ser “respetuoso de las dinámicas internas de cada movimiento político” y reiteró que su posición sigue siendo la misma: “Si se genera un síntesis natural había una PASO con una única lista, si así no fuere, habría una PASO con dos o tres listas”.

En ese mismo sentido, dijo que el escenario hoy en el FdT “está más cerca de una PASO que de una lista de consenso” y afirmó que comunicará su decisión sobre una probable candidatura luego del congreso partidario que se celebrará el martes de la semana próxima, 16 de mayo.

Por otro lado, reiteró que en caso de una contienda a través de las PASO se hace necesario “tener un código de convivencia, que no es un tratado, son cuatro, cinco, seis reglas básicas naturales como no golpes bajos, no descalificaciones personales, no chicanas. Sí argumentos, sí propuestas, sí ideas”.

“El reglamento tiene que decir cómo se distribuyen los legisladores nacionales, propongo el sistema D’hondt, y algunas otras cuestiones, como que si en alguna provincia hay una sola lista de diputados o senadores, que esa lista pueda ir con todos los candidatos”, dijo y añadió que el mismo criterio debiera utilizarse en la provincia de Buenos Aires.

En lo que respecta a la cuestión económica, explicó que los 20.000 millones de dólares perdidos por la sequía, “es un impacto contundente en lo que significa la administración económica”, pero destacó que Argentina no necesita un ajuste y que el año próximo tendrá una balanza comercial positiva en “25.000 millones de dólares”.