Universidades en lucha: FEDUN convocó a una jornada de visibilización

La FEDUN, que representa a los docentes de universidades, realiza este miércoles una jornada de protesta, con paros y clases públicas.

La FEDUN, que representa a los docentes de universidades, realiza este miércoles una jornada de protesta, con paros y clases públicas.

La Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) convoca a una jornada de visibilización, en el marco del conflicto con el Gobierno debido a la negativa a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario. Capital Humano intimó a rectores y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) respondió.

Este miércoles se realiza una jornada de protesta con paros, clases públicas y otras actividades de visibilización en las distintas casas de altos estudios del país, en reclamo de financiamiento, que fue dispuesto en la Ley aprobada el año pasado.

“La democracia no se construye con amenazas, sino cumpliendo la Ley”, advierte la FEDUN, que representa a los docentes. Reclama el llamado “ya” a paritarias porque “sin salarios dignos, no hay universidad de calidad”.

Vale recordar que días atrás fue el propio presidente Javier Milei el que aclaró que el mayor ajuste recayó sobre el Estado: despidos, paritarias clausuradas y aumentos irrisorios. En este escenarios, desde distintas universidades precisaron que muchos docentes dejaron la actividad.

“El martes 12 de mayo, en todo el país, marchamos en defensa de la Universidad Pública“, convoca la FEDUN, iniciativa anunciada por el CIN, que tiene por objeto el mismo reclamo: la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

Asimismo, FEDUN informó que en marzo los sueldos cayeron por decimoséptimo mes consecutivo, al perder un 1,3% real. Se deterioran un 33,7% real desde noviembre de 2023. “El nivel salarial del sector se encuentra por debajo de los valores de 2002, habiendo declinado 44,0 puntos desde el pico de 2011 y

39,6 puntos desde 2015″, detalló.

“A marzo de 2026, en dos años y cuatro meses de gobierno la inflación acumula un alza del 293,4%. En el mismo período los salarios en Universidades Nacionales aumentaron un 160,9%, incluyendo los aumentos recientemente otorgados unilateralmente por el gobierno”, explicó el último informe de situación.

Así, desde que comenzó la gestión de Milei los salarios acumulan un deterioro de 132,5 puntos base por lo que deberían incrementarse un 50,7% para recuperar lo perdido.