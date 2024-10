La UNLZ realizó una jornada en defensa de la educación pública en la Plaza Grigera: Clases y radio abierta para la comunidad

Este miércoles, alumnos, docentes y no docentes de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) participaron de una jornada en defensa de la educación pública en la Plaza Grigera, Lomas de Zamora. La actividad contó con la presencia también de graduados y vecinos, en respaldo a la universidad en el marco del veto presidencial a la ley de financiamiento educativo.

El acto principal estuvo encabezado por el rector de la UNLZ, Diego Molea, quien estuvo acompañado por el intendente local, Federico Otermín. La jornada tuvo como objetivo visibilizar la situación crítica que enfrentan las universidades nacionales debido a la falta de recursos.

Se trató de una de las actividades de visibilización en defensa de la universidad pública y gratuita organizada por la Federación Universitaria de Lomas de Zamora (FULZ), la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (APULZ), la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (ADIULZA), y las agrupaciones que componen los centros de estudiantes de las cinco facultades.

Estuvieron presentes el rector de la Universidad, Diego Molea; el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín; y los decanos Néstor Urretabizkaya de Ciencias Agrarias; Gabriel Franchingnoni, de Ciencias Económicas; Gustavo Naón, de Ciencias Sociales; María Fernanda Vazquez, de Derecho, y Diego Serra de Ingeniería.

Molea hizo un repaso del crecimiento de la UNLZ en sus 52 años de vida: “Cuando comenzó eran sólo tres mil estudiantes en tres carreras, hoy somos más de 50 mil en más de 30 ofertas de pregrado, grado y posgrado en cinco facultades. Cuando nos quieren demonizar, estigmatizándonos desde nuestro origen, como ahora, nosotros vamos a demostrar con la razón, porque nos asiste la verdad, vamos a explicar a cada vecino lo que representa la universidad pública y no arancelada”, aseguró el Rector en el cierre de la actividad. “No creen en la educación, no quieren la universidad – prosiguió – porque no creen en la movilidad social, ni en lo colectivo, no creen en lo mismo que nosotros”.

Por su parte, Otermín afirmó que “defender a la universidad es defender el futuro, y defender a la Universidad de Lomas, es defender el futuro de nuestra comunidad”. “Vamos a estar siempre, porque queremos un futuro mejor para los lomenses y que ningún pibe se quede sin la posibilidad de ir a la universidad”, sentenció.

Durante la jornada, diferentes docentes de nuestras facultades dieron clases a las y los presentes sobre distintos temas. Hubo clases sobre desinformación y el rol del periodismo, soberanía alimentaria y psicopedagogía. Además, Ingeniería llevó una muestra de trabajos finales con un brazo robótico de impresión 3D diseñado por un graduado, y Derecho brindó asesoramiento jurídico.

La actividad, se realizó en el marco de una serie de acciones que buscan visibilizar la situación de desfinanciamiento a la que está sometido el sistema universitario, llevando a la comunidad información que desmiente los ataques que las universidades vienen sufriendo.

Estuvieron presentes los decanos Néstor Urretabizkaya de Ciencias Agrarias; Gabriel Franchingnoni, de Ciencias Económicas; Gustavo Naón, de Ciencias Sociales; María Fernanda Vazquez, de Derecho, y Diego Serra de Ingeniería; y representantes de la Federación Universitaria de Lomas de Zamora, Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y distintas agrupaciones estudiantiles.