Milei: “Me encantaría meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo con Cristina adentro”

El presidente Javier Milei fue consultado sobre la interna del Partido Justicialista (PJ) y si bien aseguró que no es un problema de su incumbencia, admitió que le encantaría “meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo con Cristina (Fernández de Kirchner) adentro”.

El Presidente dijo que el enfrentamiento político entre la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, “no es un problema” para él sino que “es un problema de la oposición”.

De todos modos, admitió que “también hay una parte de morbo”. “Me encantaría meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo con Cristina Kirchner adentro”, enfatizó.

Por otro lado, se diferenció de su vicepresidenta Victoria Villarruel por sus elogios a la ex mandataria María Estela Martínez de Perón. “Para mi el caso de la señora María Estela Martínez de Perón no realza a las mujeres. Todo lo contrario. No creo que haya llegado a su lugar por sus méritos intelectuales y profesionales”, subrayó.

Respecto a la situación del país, el Presidente expresó: “Los que estaban comiendo pochoclos esperando a que nos cayéramos en abril deben estar bastante gordos, con mucho sobrepeso”.

“Al margen de las humoradas, estamos convencidos de que estamos haciendo el mejor gobierno de la historia”, consideró.

En ese sentido, puntualizó: “Recibimos una situación extremadamente compleja. Argentina condensaba los desequilibrios de las tres grandes crisis que sufrimos. Y nosotros bajamos la inflación al 28%. Y va a seguir bajando, no tengan dudas. Tuvimos el proceso de desinflación nunca antes visto en la historia argentina”.