Sauber ocupó la butaca disponible: ¿Qué pasará con Colapinto?

El equipo Sauber de Fórmula 1 anunció al piloto brasilero Gabriel Bortoleto como compañero de Nico Hulkenberg para la temporada 2025. De esta manera, se cierra uno de los lugares por los que se había consultado para el futuro del argentino Franco Colapinto.

Sin embargo, no se cierran aún las puertas para la negociación de Colapinto y el equipo Williams, a quien pertenece el pase del argentino.

En la actualidad, se sabe que el conjunto cuenta con Alex Albon y Carlos Sainz con contrato para 2025, mientras que varios consultaron los detalles contractuales de Franco, sin confirmaciones hasta hoy.

En tanto, Valtteri Bottas y Guanyu Zhou no continuarán en el 2025 con el equipo Sauber renovando la alineación de pilotos titulares que se mantenía desde 2022.

El dúo llegó al conjunto desde que representaban a Alfa Romeo y, un año antes de pasar a ser escuadra oficial Audi, dejarán su lugar al ya confirmado Nico Hulkenberg y al recién llegado Gabriel Bortoleto.

