Franco Colapinto sumó su primer punto con Alpine en el Gran Premio de China, pero se mostró autocrítico

Colapinto valoró el punto conseguido pero remarcó su enojo por lo sucedido en pista. “Obviamente fue bueno haber sumado puntos, pero estoy triste por cómo se dio.

Colapinto valoró el punto conseguido pero remarcó su enojo por lo sucedido en pista. “Obviamente fue bueno haber sumado puntos, pero estoy triste por cómo se dio.

El piloto argentino Franco Colapinto finalizó décimo en el Gran Premio de China de Fórmula 1 y sumó su primer punto con la escudería Alpine. Sin embargo, tras la competencia se mostró autocrítico y frustrado por las circunstancias que condicionaron su desempeño en una carrera donde llegó a pelear en los puestos de vanguardia.

Colapinto había largado desde el décimo lugar luego de clasificar en el puesto 12, aunque avanzó dos posiciones por las bajas de los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri. En la salida protagonizó una gran maniobra que lo llevó a escalar rápidamente hasta el sexto puesto en la primera vuelta. Incluso llegó a ubicarse segundo al estirar el cambio de neumáticos durante el período de safety car, estrategia que lo mantuvo momentáneamente entre los líderes.

La carrera fue ganada por el italiano Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, seguido por los británicos George Russell (Mercedes) y Lewis Hamilton (Ferrari). En ese contexto, Colapinto logró mantenerse dentro de la zona de puntos, aunque distintos problemas técnicos lo fueron relegando con el correr de las vueltas.

Tras la competencia, el argentino valoró el punto conseguido pero remarcó su enojo por lo sucedido en pista. “Obviamente fue bueno haber sumado puntos, pero estoy triste por cómo se dio. No es positivo haber quedado atrás de autos más lentos que nosotros”, explicó el piloto.

Además, reveló que su monoplaza sufrió daños importantes durante la carrera. “Tenía mucho ‘graining’ en el último stint y muchos daños en el piso. La parte trasera derecha quedó toda rota, perdí mucha carga aerodinámica y eso me complicó muchísimo”, detalló, en referencia al incidente provocado tras el choque de Esteban Ocon que afectó su rendimiento.

Pese a la frustración, Colapinto destacó el esfuerzo realizado a lo largo de la competencia. “Lo di todo, empujé todas las vueltas e hice una de mis mejores carreras. Cuando das todo y no salen las cosas te da más bronca”, sostuvo.

De cara a la próxima fecha del calendario, el piloto argentino intentó enfocarse en lo que viene: “Ahora vamos con todo a Japón, otra pista nueva para mí. Ojalá podamos tener el auto en mejores condiciones y estar un poco más cerca en rendimiento”, concluyó.