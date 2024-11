Diputados debaten el proyecto del Presupuesto 2025

La Cámara de Diputados debate esta mañana el dictamen del Presupuesto 2025. La Libertad Avanza (LLA) procura sancionar el jueves próximo.

Al abrir la reunión a las 10:15, el presidente de la comisión de Presupuesto, José Luis Espert, no confirmó si hoy se firmará el dictamen o se hará el próximo martes, pero señaló que la propuesta “es la presentada por el presidente Javier Milei el 15 de septiembre”.

Fuentes parlamentarias indicaron el miércoles a la Agencia Noticias Argentinas que están a solo dos firmas para lograr el despacho de mayoría sobre el proyecto de gastos y recursos para el próximo año.

En caso de no poder alcanzar el dictamen de mayoría, el esquema diseñado por la LLA es citar nuevamente para el martes próximo, a fin de tener el despacho que permita pedir una sesión especial para el jueves de la semana siguiente.

En ese contexto, el debate en el Senado tendría que hacerse en sesiones extraordinarias, porque la Cámara alta siempre demora al menos 15 días para ese trámite y el período ordinario finaliza el próximo 30 de noviembre.

En el primer tramo de la reunión, el vicepresidente de la comisión, Carlos Heller (UP), dijo que los datos incluidos en el presupuesto “son inconscientes” y expuso como ejemplo que la estimación de la inflación a diciembre “superará lo que se esta mayor representará una reducción de gastos”.

“El Gobierno plantea un objetivo optimista de un 5 por ciento, luego de caer un 3,8% del PBI, a diciembre del 2025 sería un 1%”.

“Vemos fuertes reducciones de los subsidios de servicios públicos lo que implicará un aumento de las tarifas”, acotó. Previo a la reunión, el oficialismo mantuvo reuniones con los bloques de la UCR, PRO, Innovación Federal, con el fin de acordar el texto para tener un dictamen de mayoría.

Espert, junto al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, mantuvo conversaciones con los diputados de la UCR y el PRO, con el fin de superar las discrepancias que mantienen sobre el Presupuesto.

Los legisladores dialoguistas insistieron con las demandas de los gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC) para mejorar los fondos que reciben las provincias por coparticipación federal.

El oficialismo prometió analizar algunas de los pedidos de los mandatarios y legisladores de la UCR y del PRO, pero no aceptaron reformar el artículo 1 del Presupuesto.

Desde la UCR plantearon que, si la inflación supera la previsión establecida del 18% anual y, por consiguiente, la recaudación, debe establecerse cómo se utilizan esos recursos excedentes.

Pero desde el Gobierno se niegan a establecer cuál será el destino que tendrán esos recursos excedentes, ya que prefieren no especular con el aumento de la inflación, informaron fuentes del oficialismo.

En cambio, el Gobierno se mostró más predispuesto a aceptar algunos pedidos de los bloques opositores como incorporar a la masa coparticipable un porcentaje de la asignación específica establecida en el impuesto a los combustibles que se destinaba al subsidio del transporte del interior del país.

En tanto, sobre los pedidos de sumar también un porcentaje del 1,9% de la recaudación para sostener la estructura de la ex AFIP y distribuir el excedente de los ATN que no se utilizaron, aún no hubo una respuesta del oficialismo.