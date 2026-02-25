Aumento y bono para el personal de casas particulares

El personal de casas particulares percibirá un aumento del 1,5% en febrero y otro 1,5% en marzo. ¿Cómo se paga el bono?

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CTCP) acordó un incremento del 3%, distribuido entre febrero y marzo para las remuneraciones horarias y mensuales mínimas del personal que realiza tareas domésticas.

La actualización salarial se repartirá en dos tramos, por lo que los sueldos del personal doméstico tendrán una suba del 1,5% en febrero sobre la remuneración vigente y del 1,5% en marzo. Las subas serán remunerativas y se aplicarán de manera acumulativa.

Además, se acordó el pago de bonos extraordinarios durante ambos meses, con montos diferenciados: $8.000 para personal con hasta 12 horas semanales, $11.500 entre 12 y 16 y $20.000 por más de 16.