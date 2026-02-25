Avellaneda: apuñaló a la pareja de su ex y fue detenido un mes después

Un hombre fue detenido acusado de apuñalar a la actual pareja de su ex en Avellaneda. El ataque fue el 20 de enero, pero la detención se concretó en las últimas horas.

Un hombre fue detenido acusado de apuñalar a la actual pareja de su ex en Avellaneda. El ataque fue el 20 de enero, pero la detención se concretó en las últimas horas.

La Policía de la provincia de Buenos Aires detuvo en las últimas horas a un hombre de 28 años, acusado de tentativa de homicidio agravado por ser cometido con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que mantiene o ha mantenido una relación. Fue en Avellaneda.

El ataque fue perpetrado el 20 de enero. La víctima, un hombre de 30 años, denunció que estaba en casa de una mujer -ubicada en el barrio Esperanza- cuando un sujeto ingresó y sin mediar palabra, lo apuñaló en el pecho y se dio a la fuga.

Se trasladó por sus propios medios al hospital Fiorito de Avellaneda, donde fue atendido por los profesionales.

Se realizaron varios allanamiento, pero la Policía precisó que la detención se concretó en Camalote al 100. El sospechoso fue señalado con el apodo “Gordo Chelo”. En la vivienda secuestraron un morral negro con un cuchillo Tramontina, que sería el utilizado en el ataque.

La causa está en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1, a cargo de Josefina Sadauzca, y el Juzgado de Garantías Nº 1, ambos del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús.