El mensaje de la mamá de Joaquín: “Ya nada tiene marcha atrás”

A días del suicidio de Alejandro Ruffo, Natalia Ciak le dedicó unas palabras a su hijo Joaquín, asesinado por su propio padre.

Natalia Ciak, la madre de Joaquín Enzo Ruffo que fue asesinado por su padre en Lomas de Zamora, anunció que cerrará la cuenta de redes sociales en donde pedía justicia por el menor, a cinco días del suicidio de Alejandro Ruffo.

El hombre de 52 años fue encontrado sin vida en la celda de la Unidad Penitenciaria N° 34 de Melchor Romero, donde cumplía la prisión preventiva por el homicidio triplemente agravado.

En el comunicado, Natalia Ciak le dedicó unas palabras a su difunto hijo: “Mamá necesita duelarte en paz. Ya nada tiene marcha atrás. Quienes supieron conocerte y amarte, te llevarán fuerte en el día a día, en el cambio de estación, en el cambio de año; tus amigos serán tu ángel guardián”.

“Quien quitó tu vida no está, pero tu memoria no queda ligada ni a él ni a lo sucedido. Quiero que quede asociada a quién serás eternamente: un niño dulce, compañero, valiente, inteligente, deportista y más. Por eso, ‘Justicia por Joaco’ va a cerrar como página mañana”, dijo.

Sobre el hecho, que estaba agravado por el “fin de causar sufrimiento a su cónyuge”, la mujer sostuvo: “La violencia vicaria crece; no es un adiós, es trabajar desde otro lugar para que no haya más niños ni niñas en listas que no deberían existir”.