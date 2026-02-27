Ayuda Escolar Anual: el Gobierno otorgará un refuerzo extraordinario de $86.000 en marzo

La Ayuda Escolar Anual tendrá un refuerzo extraordinario por única vez para acompañar a las familias en el inicio del ciclo lectivo 2026. La medida fue oficializada a través del Decreto 115/2026 publicado en el Boletín Oficial.

El Gobierno nacional oficializó un refuerzo extraordinario para la Ayuda Escolar Anual que se abonará en marzo, en el marco del comienzo de clases en todo el país. La decisión fue formalizada mediante el Decreto 115/2026, publicado el viernes en el Boletín Oficial, y apunta a “atender el impacto económico que implica el inicio del ciclo lectivo”.

Según se detalla en la norma, la Ayuda Escolar Anual tiene como finalidad “contribuir con los gastos que se realizan con motivo del inicio del ciclo lectivo de los niños y adolescentes” que asisten a establecimientos de educación inicial, primaria y secundaria, tanto de gestión estatal como privada. También contempla a alumnos con necesidades educativas especiales que concurren a instituciones donde se imparte esa modalidad.

En ese contexto, el Ejecutivo resolvió establecer un refuerzo adicional “con carácter extraordinario y por única vez”, que se liquidará junto con el pago masivo de la asignación correspondiente a marzo de 2026. El objetivo, según argumenta el texto oficial, es continuar “fortaleciendo el acompañamiento del Estado Nacional a las familias argentinas”.

El monto del refuerzo será de $86.000 y se sumará al valor que surja de la determinación habitual de la asignación. De esta manera, se garantiza que la suma total no resulte inferior a la percibida por los beneficiarios conforme lo dispuesto en el Decreto 63/2025, que había fijado los parámetros vigentes hasta el momento.