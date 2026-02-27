Febrero se despide con un ascenso de la temperatura en el Conurbano

El pronóstico para hoy y el fin de semana en la zona sur del Conurbano. ¿Cómo será el cierre de febrero y el comienzo de marzo?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que febrero se despide con un ascenso de la temperatura.

Este viernes se presenta con cielo algo nublado en la zona sur del Conurbano y se espera que la marca térmica sea de 28 grados.

Durante el último día del mes, el sábado, la temperatura alcanzaría los 30 grados en la Región. Las nubes irán ganando terreno a lo largo de la jornada.

En tanto, el domingo 1 de marzo sube a 32 grados la máxima esperada, en el marco de una jornada con cielo algo nublado. Último día de vacaciones para la mayoría de los estudiantes de la Provincia.

La vuelta a clases será con cielo algo a parcialmente nublado, mientras que la temperatura se moverá entre los 20 y los 31 grados ese lunes, indica el reporte del SMN.