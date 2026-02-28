¿Cómo estará el tiempo el fin de semana?

Se esperan máxima de 30 y 32 grados para el fin de semana en el cual finaliza febrero y comienza marzo.

Se esperan máxima de 30 y 32 grados para el fin de semana en el cual finaliza febrero y comienza marzo.

Se termina febrero y comienza marzo, con la mente enfocada en la vuelta a clases y el trabajo. En este marco, será el último fin de semana de vacaciones para muchos. ¿Cómo estará el tiempo?

Cielo mayormente nublado y máxima de 30 grados, indica el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este sábado, último día de febrero.

En tanto, el primer día de marzo, el domingo, será una jornada con cielo algo nublado y una marca térmica de 32.

Finalmente, la vuelta a clases será con cielo despejado y una temperatura que se moverá entre los 20 y los 31 grados en la zona sur del Conurbano.