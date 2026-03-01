Finalissima en suspenso: la suspensión deportiva en Qatar obligó a replantear el partido entre Argentina y España

La Finalissima que debían disputar la Selección argentina y España el 27 de marzo quedó en suspenso tras la decisión de Qatar de frenar todas las actividades deportivas en medio de la tensión regional. El encuentro, impulsado por la UEFA y la Conmebol, se quedó sin sede confirmada.

La Finalissima sufrió un giro inesperado luego de que Qatar anunciara la suspensión indefinida de todas las actividades deportivas en su territorio. La medida impactó de lleno en el partido que iban a disputar la Selección argentina y Selección de España el próximo 27 de marzo, que estaba previsto en suelo qatarí. Aunque todavía no hubo un comunicado oficial sobre la postergación, el escenario actual hace inviable su realización en la fecha pautada.

La decisión del gobierno qatarí, adoptada en el marco de la creciente tensión regional en Medio Oriente, dejó sin infraestructura disponible a uno de los eventos internacionales más relevantes del calendario. Según consignó la Agencia Noticias Argentinas, la organización aguarda definiciones para determinar los pasos a seguir, mientras crece la incertidumbre en torno a la logística y la seguridad del espectáculo.

Ante este panorama, comenzaron a evaluarse alternativas. Una de las posibilidades es trasladar la Finalissima a Europa, teniendo en cuenta que España es uno de los protagonistas y que allí podría garantizarse una rápida reorganización. Otra opción es designar un país neutral que ofrezca condiciones operativas y de seguridad inmediatas, aunque el margen de tiempo es acotado y complica la planificación.

En el plano deportivo, ambos seleccionados mantienen sus cronogramas sujetos a la resolución organizativa. La incógnita no solo gira en torno a la sede, sino también a la fecha, que podría reprogramarse si no se asegura un escenario viable en los próximos días. Con Qatar fuera del mapa por tiempo indefinido, la Finalissima quedó en suspenso y su disputa el 27 de marzo aparece, al menos por ahora, como altamente improbable.