Finalissima cancelada: AFA y Conmebol explicaron por qué no se jugará el partido entre Argentina y España

La AFA y la Conmebol difundieron un comunicado oficial en el que detallaron las negociaciones con la UEFA y señalaron que siempre insistieron en disputar la Finalissima en una sede neutral. El partido entre Argentina y España finalmente fue cancelado por falta de acuerdo en la fecha.

La AFA y la Conmebol difundieron un comunicado oficial en el que detallaron las negociaciones con la UEFA y señalaron que siempre insistieron en disputar la Finalissima en una sede neutral. El partido entre Argentina y España finalmente fue cancelado por falta de acuerdo en la fecha.

La Finalissima entre Argentina y España quedó oficialmente cancelada y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) junto a la Conmebol explicaron los motivos a través de un comunicado en el que remarcaron que desde el inicio sostuvieron la necesidad de disputar el partido en una sede neutral para garantizar la equidad deportiva.

Según detallaron ambas entidades, el acuerdo original con la UEFA establecía que el encuentro entre el campeón de la Copa América y el ganador de la Eurocopa se jugaría en Qatar, país que ya había demostrado capacidad para organizar eventos deportivos de gran magnitud. Sin embargo, una vez descartada esa sede comenzaron las negociaciones para encontrar una alternativa que conformara a todas las partes involucradas.

En ese contexto, desde la AFA señalaron que la posibilidad de disputar el partido en Madrid no cumplía con el principio de neutralidad, ya que implicaba jugar en territorio español. Posteriormente, el sábado 14 de marzo llegó una nueva propuesta para disputar el encuentro en Italia el 27 de marzo, sede que Argentina aceptó sin objeciones aunque sugirió trasladar la fecha al 31 de marzo debido al escaso margen de organización.

Finalmente, la UEFA informó que no era posible modificar el calendario y mantener el partido cuatro días después de lo previsto, por lo que el encuentro quedó cancelado. “La CONMEBOL y la AFA lamentan profundamente que, a pesar de los esfuerzos realizados y de la voluntad manifestada para disputar este partido en terreno neutral desde el primer momento, no haya sido posible”, señalaron en el comunicado.

Las explicaciones de Claudio Tapia

Tras la difusión del comunicado, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, publicó un hilo en su cuenta de X en el que volvió a explicar la postura de la dirigencia argentina y detalló cómo se desarrollaron las negociaciones con las autoridades europeas.

Tapia afirmó que desde el primer momento la AFA sostuvo que la Finalissima debía disputarse en una sede neutral y reiteró que la propuesta inicial de jugar en Madrid no cumplía con ese criterio. Además, confirmó que cuando surgió la opción de disputar el partido en Italia el 27 de marzo, Argentina aceptó la sede pero solicitó postergar el encuentro al 31.

Según explicó el dirigente, la UEFA respondió que esa fecha no era viable y, ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo definitivo, el partido quedó cancelado. “Desde la AFA lamentamos profundamente que, a pesar de la voluntad y los esfuerzos realizados, no haya sido posible concretar este encuentro que tanto esperaban los hinchas del fútbol”, expresó Tapia.