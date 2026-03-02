Banfield recibe a Aldosivi en un duelo de necesitados

Banfield recibirá a Aldosivi este lunes a partir de las 21:30 en el estadio Florencio Sola, por la octava fecha del Torneo Apertura 2026. El equipo dirigido por Pedro Troglio afronta el compromiso con la obligación de sumar de a tres tras la caída frente a River, mientras que el conjunto marplatense llega con la presión de no haber ganado todavía en el certamen. El duelo aparece como una oportunidad clave para ambos en sus respectivos objetivos.

El Taladro viene de perder 3-1 en el Monumental en un partido atravesado por la despedida de Marcelo Gallardo como entrenador del Millonario. Más allá del contexto emotivo, Banfield no pudo sostener el resultado y volvió a casa con las manos vacías.

Con siete puntos en su haber, necesita reencontrarse con el triunfo para escalar posiciones y regresar a la zona de clasificación a los playoffs en la Zona B.

El rendimiento en condición de local invita al optimismo en el Sur. En el Florencio Sola consiguió sus únicas dos victorias en el torneo, frente a Estudiantes de Río Cuarto y Newell’s, mostrando una versión más sólida y confiable ante su gente. Troglio apuesta a recuperar esa fortaleza y ajustar detalles defensivos que le costaron caro en la última presentación.

Del otro lado estará un Tiburón que atraviesa un presente complejo. El equipo que conduce Guillermo Farré ocupa el último lugar de la Zona B con apenas tres unidades, producto de tres empates. La falta de eficacia ofensiva y algunos desajustes defensivos explican en parte su situación. Sin embargo, llega con la ventaja de haber tenido descanso en la fecha anterior, ya que su encuentro ante Argentinos Juniors fue reprogramado, lo que le permitió trabajar con mayor tranquilidad.

Para la visita, comenzar a sumar de a tres es una urgencia si pretende salir del fondo y mantenerse en la pelea. El choque en Banfield se presenta como un punto de inflexión para revertir la tendencia negativa. En un campeonato que avanza y empieza a marcar diferencias, cada jornada cobra mayor relevancia, y tanto el local como el conjunto marplatense saben que no hay margen para seguir resignando puntos.

Banfield vs. Aldosivi: probables formaciones

Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Danilo Arboleda, Sergio Vittor, Ignacio Abraham; Lautaro Gómez, Lautaro Villegas, Nacho Pais, Lisandro Piñero; Mauro Méndez, Tiziano Perrotta. DT: Pedro Troglio.

Aldosivi: Axel Werner; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Fernando Román Villalba, Lucas Rodríguez; Federico Gino, Roberto Bochi, Esteban Rolón, Alan Sosa; Nicolás Cordero, Junior Arias. DT: Guillermo Farré.