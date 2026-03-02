¿Cómo estará el tiempo en este regreso a clases?

Cielo despejado y máxima de 31 grados en la zona sur del Conurbano para el regreso a clases. ¿Cómo sigue la semana?

Cielo despejado y máxima de 31 grados en la zona sur del Conurbano para el regreso a clases. ¿Cómo sigue la semana?

La mayoría de los estudiantes regresan a las instituciones este lunes, en la provincia de Buenos Aires, y el tiempo será un factor clave: el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para hoy y lo que resta de la semana.

El informa anuncia una jornada con cielo despejado a parcialmente nublado, mientras que la temperatura máxima será de 31 grados en la zona sur del Conurbano.

El martes, en tanto, la temperatura se moverá entre los 21 y los 28 grados, mientras que el cielo se mostrará mayormente nublado. La marca térmica llega a 32 el miércoles.

La temperatura desciende considerablemente el jueves, cuando la marca térmica será de 25. El día comienza con lluvias aisladas y se mantendrá nublado hasta el cierre. Idénticas condiciones se esperan el viernes.

El fin de semana: el reporte indica que será de 25 y 26 grados la máxima para el sábado y el domingo, ambas jornadas con nubosidad.