Reforma Laboral: la Abogacía del Estado presentó la primera demanda colectiva en contra

El Gobierno nacional enfrenta un obstáculo en los tribunales tras la reciente sanción de su paquete legislativo. La Asociación Gremial de la Abogacía del Estado impulsó formalmente la primera acción judicial contra la Reforma Laboral aprobada recientemente en el Congreso de la Nación.

A través de esta presentación, que se configuró bajo la figura de una demanda colectiva, la entidad sindical busca cuestionar la constitucionalidad de los múltiples puntos que integran la normativa impulsada por el Ejecutivo.

Desde la organización explicaron los motivos que los llevaron a judicializar el conflicto. “Presentamos una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Modernización Laboral”, confirmaron en su comunicado.

Para desmarcarse de las críticas que habitualmente lanza el oficialismo contra los gremios, los representantes legales aclararon el enfoque de su reclamo: “No se trata de una discusión política. Se trata de una discusión constitucional”.

El eje central de la demanda se sostiene en la protección de los derechos adquiridos garantizados por la Constitución Nacional Según precisaron desde la Asociación Gremial, “el artículo 14 bis de nuestra Constitución protege derechos fundamentales que consideramos se encuentran vulnerados por la legislación aprobada”.

Esta primera demanda colectiva de los abogados del Estado abre un nuevo frente de tensión para la administración nacional y se suma a la estrategia de impugnación general que liderará la Confederación General del Trabajo (CGT) desde este lunes para frenar los cambios en las condiciones de trabajo.

Tal como adelantó la central obrera, su equipo legal también acudirá a la Justicia para invalidar el nuevo marco normativo alegando que va en contra del principio constitucional de “progresividad”. Entre los puntos clave que la CGT buscará voltear en los tribunales se destacan: