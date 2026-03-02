Circulaba en moto y había una soga colocada sobre la calzada. Murió en el acto. IMÁGENES SENSIBLES.

Circulaba en moto y había una soga colocada sobre la calzada. Murió en el acto. IMÁGENES SENSIBLES.

Un motociclista murió degollado en Quilmes, zona sur del Conurbano, cuando circulaba por la avenida 12 de octubre y la calle 390. Habían colocado una soga para cortar la calle.

Se trata de Federico Martínez, quien viajaba junto a su hijo a bordo de una moto Cerro Ce Dubi 150 cc cuando colisionó con la cuerda en avenida 12 de Octubre y la calle 390.

Falleció en el acto. El menor también resultó herido durante el siniestro y debió ser asistido por personal médico en el lugar.

Un grupo de vecinos había colocado una soga para cortar la calle, que no estaba autorizada por el municipio. La fiscalía interviniente imputó a tres personas por el delito de homicidio culposo, pero ninguno de ellos se encuentra detenido.