La pesadilla no termina en el complejo de viviendas de Parque Patricios

Un colapso en un punto de la Torre A Sector 2 obligó a algunas familias, que habían vuelto hacía apenas cinco días, a evacuar el edificio de Parque Patricios.

Un colapso en un punto de la Torre A Sector 2 obligó a algunas familias, que habían vuelto hacía apenas cinco días, a evacuar el edificio de Parque Patricios.

Los habitantes del complejo de viviendas Estación Buenos Aires, en Parque Patricios, fueron evacuados nuevamente, a pesar de que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires había indicado que podían regresar, por el colapso en un punto de la torre A, sector 2.

La nueva alarma llegó luego de que una ventana se dobló hacia adentro de la torre y los vidrios quedaron esparcidos en el suelo del departamento.

Apenas cinco días pasaron desde que la Justicia porteña levantó la clausura y los habitantes pudieron regresar.

“Se solicitó un arquitecto de la Guardia de Auxilio a fin de verificar la estructura y en forma preventiva se evacuó a las 12 familias que habían regresado a sus viviendas al estar autorizado por la Justicia dicho regreso a sus departamentos”, precisaron fuentes judiciales a la agencia NA.

El Gobierno de la Ciudad, por su parte, emitió un comunicado en el cual hizo un resumen de su actuación desde que se produjo el derrumbe, el 3 de marzo y aseguró que “los servicios ya fueron restablecidos”.