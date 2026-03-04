Terrible episodio de violencia de género en Villa Centenario

El hombre acusa a la mujer de una infidelidad, la golpea y efectúa disparos. Fue en Villa Centenario.

Un terrible episodio de violencia de género se registró en Villa Centenario, partido de Lomas de Zamora. Un hombre acusa a su pareja de infidelidad, la golpea y efectúa disparos en plena calle para amedrentarla.

El hecho se registró el 1 de marzo a las 19.45 sobre la calle Nápoles al 500 de Villa Centenario y quedó grabado por las cámaras de seguridad particulares de una vivienda.

La pareja circula en moto, en un momento el conductor frena, la baja y se baja. Tras acusarla de serle infiel, la golpea y efectúa una serie de disparos para amedrentarla.

Incluso se puede ver que la joven comienza a renguear, por lo que uno de los proyectiles le habría impactado en la pierna. Como no encuentra ayuda, termina subiéndose nuevamente al rodado.

El último informe de La Casa del Encuentro indica que en los primeros dos meses del año se contabilizaron 36 femicidios y vinculados de mujeres y niñas, 1 transfemicidio y 6 femicidios vinculados de varones adultos y niños.

Asimismo, según un informe de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema entre 2020 y 2024, más de 25 mil mujeres padecieron violencia de algún tipo por parte de sus ex parejas o parejas.

SI SUFRÍS VIOLENCIA DE GÉNERO, LLAMÁ AL 144, LA LÍNEA QUE BRINDA ATENCIÓN, CONTENCIÓN Y ASESORAMIENTO. SI ES UNA SITUACIÓN DE RIESGO, COMUNICATE CON EL 911.