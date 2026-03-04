Último día caluroso de la semana: se esperan chaparrones

El pronóstico para este miércoles en la zona sur: finaliza con chaparrones. La inestabilidad se extiende al viernes.

Aunque faltan algunos días para que finalice el verano (20 de marzo), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia que este miércoles será el último día caluroso de -al menos- esta semana. La inestabilidad trae un descenso de la temperaturas.

Este miércoles se presenta con cielo parcial a mayormente nublado en la zona sur del Conurbano y se esperan chaparrones por la noche. La temperatura máxima sería de 29 grados, pero la térmica puede ser aún más alta.

Asimismo, el arranque del jueves será con chaparrones y se esperan lluvias (por momentos aisladas) para lo que resta de la jornada. La temperatura se moverá entre los 19 y los 24 grados, de acuerdo al reporte del SMN para la zona sur.

La marca térmica será de 23 el viernes, cuando se esperan lluvias aisladas y chaparrones, pero mejora el sábado, que arranca con cielo cubierto y se irá despejando un poco con el correr de las horas. ¿La temperatura? Se mantiene la máxima de 23.

Descenso de un grado para el domingo, último día de vacaciones para los estudiantes que comienzan el secundario (a partir de segundo año), ya que el SMN anuncia una temperatura máxima de 22, aunque repunta a 26 el lunes.