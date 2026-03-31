Suicidio en Temperley: una oficial de la Policía de la Ciudad fue hallada sin vida dentro de su auto

El suicidio de una oficial de la Policía de la Ciudad en Temperley generó conmoción en el sur del conurbano bonaerense. La mujer fue encontrada sin vida dentro de su vehículo con un disparo en la cabeza, en un hecho que ocurrió el sábado pero que trascendió en las últimas horas.

La víctima fue identificada como María Belén Ferreyra, de 38 años, quien se desempeñaba en la Comisaría Comunal 9ª de Mataderos. Según informaron fuentes policiales, la oficial se encontraba en su auto, un Citroën C4, estacionado sobre la calle Lavalle al 1600, en la zona limítrofe entre Temperley y Turdera, cuando utilizó su arma reglamentaria para quitarse la vida.

Tras un llamado al 911, efectivos de la Comisaría 3ª de Temperley acudieron al lugar y constataron que la mujer se hallaba en el asiento del conductor sin signos vitales. De acuerdo al parte oficial, presentaba una herida de arma de fuego con orificio de entrada en el temporal izquierdo. En la escena también se observaron restos de vidrio y sangre producto del disparo.

En el lugar, los investigadores secuestraron una pistola Beretta Px4 Storm, una vaina servida calibre 9 milímetros, un proyectil deformado y el teléfono celular de la víctima, que será peritado. Según indicaron fuentes del caso, la oficial habría mantenido una discusión telefónica con su pareja momentos antes del hecho. La investigación quedó a cargo de la UFI Nº11 de Lomas de Zamora y fue caratulada como “suicidio”.