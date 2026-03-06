Aumenta el DNI y el pasaporte: ¿Cuánto sale tramitarlos?

Tramitar el documento, en sus distintas variantes a excepción de los recién nacidos, es más caro desde esta semana. Todos los precios.

El Registro Nacional de las Personas (RENAPER) confirmó los nuevos valores, desde esta semana, para tramitar distintos documentos: entre ellos, el DNI y el pasaporte.

DNI

Ejemplar DNI recién nacido (primer DNI a todos los niños de cero (0) a seis (6) meses de edad nacidos en el territorio nacional): sin cargo

Primer ejemplar DNI (de seis (6) meses a cinco (5) años de edad/ carta de ciudadanía/ opción de nacionalidad): $ 7.500

Actualización de 5/8 años: $ 7.500

Actualización de 14 años: $ 7.500

Ejemplar nuevo (actualizaciones posteriores/ rectificación de datos/ cambio de domicilio/ canje de LE o LC por DNI/ otros ejemplares de DNI/ adopción): $ 7.500

Rectificación por reconocimiento de tu identidad de género de acuerdo con la Ley 26.743 : sin cargo (el trámite será con cargo a partir de la segunda y posteriores rectificaciones)

CPI (Certificado de Pre-identificación): sin cargo

DNI exprés (dentro de las 96 horas hábiles) $ 18.500

(*) DNI 24 hs (retira en oficina de origen en 24 horas hábiles) $ 29.500

(*) DNI al instante (sólo en oficinas habilitadas a tal fin) $ 40.500

(**) Reposición por error u omisión: sin cargo

Primera identificación para extranjeros: $ 14.000

Actualización de 5/8 años para extranjeros: $ 14.000

Actualización de 14 años para extranjeros: $ 14.000

Ejemplar nuevo para extranjeros (actualizaciones posteriores/ rectificación de datos/ cambio de domicilio/ cambio de categoría/ prórroga/ otros ejemplares de DNI): $ 14.000

DNI exprés para extranjeros (dentro de las 96 horas hábiles): $ 25.000

(**) Reposición por error u omisión, para extranjeros: sin cargo

PASAPORTE

Pasaporte regular: $ 70.000

Pasaporte exprés (dentro de las 96 horas hábiles) : $ 150.000

(*) Pasaporte al instante: (con entrega dentro de las 6 horas de iniciado el trámite): $ 250.000

Pasaporte excepcional para extranjeros: $ 70.000

Documento de viaje para apátridas: $ 70.000

Documento de viaje para refugiados: $ 70.000

(**) Reposición por error u omisión: sin cargo

(*) Sólo para lugares habilitados.

(**) En caso de que el error u omisión se pueda comprobar por el simple cotejo de la documentación presentada en oportunidad de la tramitación dentro de los noventa (90) días corridos contados a partir de la fecha de entrega.

OTROS TRÁMITES

Certificación de datos personales: $ 5.000

Certificación de domicilio: $ 5.000

Certificado de datos estado civil: $ 5.000

Certificado copia pasaporte argentino: $ 5.000

Fotocopia legalizada por RENAPER de partida de nacimiento de extranjeros: $ 5.000

Autorización de viaje al exterior para menores de dieciocho (18) años que egresen del país con Pasaporte Costo dentro del país: $30.000 Costo en consulados argentinos en el exterior: 30 unidades consulares



Vale aclarar que a aquellas personas que hayan abonado su trámite de DNI y/o Pasaporte antes del 5 de marzo de 2025, no se les cobrará la diferencia respecto de la nueva tarifa. Así lo informó el RENAPER.