Aumenta el DNI y el pasaporte: ¿Cuánto sale tramitarlos?

El Registro Nacional de las Personas (RENAPER) confirmó los nuevos valores, desde esta semana, para tramitar distintos documentos: entre ellos, el DNI y el pasaporte.
DNI
- Ejemplar DNI recién nacido (primer DNI a todos los niños de cero (0) a seis (6) meses de edad nacidos en el territorio nacional): sin cargo
- Primer ejemplar DNI (de seis (6) meses a cinco (5) años de edad/ carta de ciudadanía/ opción de nacionalidad): $ 7.500
- Actualización de 5/8 años: $ 7.500
- Actualización de 14 años: $ 7.500
- Ejemplar nuevo (actualizaciones posteriores/ rectificación de datos/ cambio de domicilio/ canje de LE o LC por DNI/ otros ejemplares de DNI/ adopción): $ 7.500
- Rectificación por reconocimiento de tu identidad de género de acuerdo con la Ley 26.743 : sin cargo (el trámite será con cargo a partir de la segunda y posteriores rectificaciones)
- CPI (Certificado de Pre-identificación): sin cargo
- DNI exprés (dentro de las 96 horas hábiles) $ 18.500
- (*) DNI 24 hs (retira en oficina de origen en 24 horas hábiles) $ 29.500
- (*) DNI al instante (sólo en oficinas habilitadas a tal fin) $ 40.500
- (**) Reposición por error u omisión: sin cargo
- Primera identificación para extranjeros: $ 14.000
- Actualización de 5/8 años para extranjeros: $ 14.000
- Actualización de 14 años para extranjeros: $ 14.000
- Ejemplar nuevo para extranjeros (actualizaciones posteriores/ rectificación de datos/ cambio de domicilio/ cambio de categoría/ prórroga/ otros ejemplares de DNI): $ 14.000
- DNI exprés para extranjeros (dentro de las 96 horas hábiles): $ 25.000
- (**) Reposición por error u omisión, para extranjeros: sin cargo
PASAPORTE
- Pasaporte regular: $ 70.000
- Pasaporte exprés (dentro de las 96 horas hábiles) : $ 150.000
- (*) Pasaporte al instante: (con entrega dentro de las 6 horas de iniciado el trámite): $ 250.000
- Pasaporte excepcional para extranjeros: $ 70.000
- Documento de viaje para apátridas: $ 70.000
- Documento de viaje para refugiados: $ 70.000
- (**) Reposición por error u omisión: sin cargo
(*) Sólo para lugares habilitados.
(**) En caso de que el error u omisión se pueda comprobar por el simple cotejo de la documentación presentada en oportunidad de la tramitación dentro de los noventa (90) días corridos contados a partir de la fecha de entrega.
OTROS TRÁMITES
- Certificación de datos personales: $ 5.000
- Certificación de domicilio: $ 5.000
- Certificado de datos estado civil: $ 5.000
- Certificado copia pasaporte argentino: $ 5.000
- Fotocopia legalizada por RENAPER de partida de nacimiento de extranjeros: $ 5.000
- Autorización de viaje al exterior para menores de dieciocho (18) años que egresen del país con Pasaporte
- Costo dentro del país: $30.000
- Costo en consulados argentinos en el exterior: 30 unidades consulares
Vale aclarar que a aquellas personas que hayan abonado su trámite de DNI y/o Pasaporte antes del 5 de marzo de 2025, no se les cobrará la diferencia respecto de la nueva tarifa. Así lo informó el RENAPER.