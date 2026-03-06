La carta de Merlín Díaz tras una estafa que terminó en tragedia en Ingeniero Budge

La carta de Merlín Díaz es una de las piezas centrales de la investigación por la estafa que terminó en tragedia en Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora. La mujer, de 30 años, había confiado en tres mujeres que se presentaron como clientas en su peluquería y que terminaron convenciéndola de entregar todos sus ahorros para realizar un supuesto ritual de “limpieza espiritual”.

Antes de morir, Merlín dejó un mensaje dirigido a su esposo y a su familia en el que pidió perdón y explicó el profundo dolor que atravesaba tras descubrir que había sido engañada. En la carta responsabilizó a las mujeres que la habrían estafado y se despidió de sus seres queridos.

La investigación judicial avanza mientras tres sospechosas continúan prófugas y pesan sobre ellas órdenes de captura. El caso generó una fuerte conmoción en la comunidad de Ingeniero Budge y en todo el partido de Lomas de Zamora.

El caso

El hecho comenzó el 15 de enero, cuando tres mujeres llegaron a la peluquería de Merlín haciéndose pasar por clientas. Durante varios días asistieron al local, se atendieron y comenzaron a entablar una relación de confianza con la dueña del negocio.

Según la reconstrucción del caso, las sospechosas le aseguraron que su comercio no prosperaba porque tenía una especie de “trabajo malicioso” o maldición. Para revertir esa situación, le ofrecieron realizar una limpieza espiritual en su local, en su casa y también sobre su dinero.

En apenas cuatro días lograron convencerla de entregar todos sus ahorros con la promesa de realizar un ritual para “limpiar” el dinero y luego devolvérselo.

De acuerdo con los testimonios incorporados a la causa, Merlín reunió entre 13 y 14 millones de pesos y se los entregó a las mujeres dentro de su peluquería.

Según relató uno de sus hermanos, las sospechosas le indicaron que no debía abrir la mochila donde estaba el dinero durante varias horas porque el supuesto ritual todavía no había terminado.

Cuando revisó el bolso, comenzó a sospechar que había sido estafada. Según contó su familia, todavía no estaba claro cuánto dinero se habían llevado, aunque entre lo que quedó había algunos billetes falsos.

Desde ese momento empezó a enviarles mensajes desesperados reclamando la devolución del dinero, pero nunca obtuvo respuesta.

El video que envió antes de morir

En medio de la angustia, la mujer llegó a grabar un video dirigido a las estafadoras donde les reclamaba que regresaran con su dinero.

En el mensaje se la escucha pedirles que vuelvan y advertirles que, si no lo hacían, tendrían que cargar con las consecuencias de lo que estaba a punto de hacer.

Ese registro forma parte del material que analiza la Justicia para reconstruir los hechos previos a su muerte.

El dramático desenlace

Tras comprender que había sido engañada, Merlín tomó una decisión extrema y bebió ácido muriático. Poco después se arrepintió y pidió ayuda a su pareja, quien la trasladó de urgencia a un hospital.

Sin embargo, murió poco después de ingresar debido a las graves lesiones provocadas por la sustancia.

Durante sus últimos momentos con vida le confesó a su esposo que había sido víctima de una estafa y le pidió que revisara los chats de su celular para que se pudiera reconstruir lo ocurrido.

El contenido de la carta

La carta de Merlín Díaz tras la estafa también incluyó palabras para su familia, a quienes les pidió perdón por la decisión que había tomado. El mensaje decía:

“Amor, adiós, te amo. Perdón, amor, te mentí. Espero me perdones. Solo te pido que me quemes, no me hagas nada.

Adiós mamita, no se preocupen por mí, estaré mejor. Perdónenme por todo. Adiós hermanos, los amo a todos.

Los gitanos son los culpables, me robaron toda mi vida, me robaron toda mi plata”.

¿Quiénes son las mujeres buscadas?

Tras el fallecimiento, la UFI N°19 de Lomas de Zamora inició una investigación que incluyó el análisis de cámaras de seguridad y el peritaje del celular de la víctima.

Las imágenes registradas en el local y en comercios de la zona permitieron identificar a las tres mujeres acusadas, quienes habrían utilizado identidades falsas para moverse por el barrio.

El fiscal Ignacio Torrigino ordenó la detención de Mirta Noemí Mitrovich, Nancy Marina Yovanovich y María Silvia Mitrovich.

Cuando la Policía fue a buscarlas a una vivienda del barrio La Perla, en Temperley, ya no se encontraban allí y desde entonces permanecen prófugas.

Mientras continúa la búsqueda, la causa intenta determinar el alcance de la estafa y las responsabilidades penales en un caso que conmocionó a la comunidad de Lomas de Zamora.